Исследователи нашли микроскопические магнитные окаменелости, которые могут быть древнейшим свидетельством существования у животных системы навигации по магнитному полю Земли

Группа учёных из Кембриджского университета (Великобритания) и Центра Гельмгольца в Берлине (Германия) обнаружила в морских отложениях возрастом 97 миллионов лет микроскопические магнитные окаменелости, которые, вероятно, выполняли функцию биологического «компаса». Эти структуры, размером с бактериальную клетку, имеют форму наконечников стрел, веретён, пуль и игл. Их происхождение является биологическим, однако конкретный организм-носитель пока не идентифицирован.

Может быть интересно

Изображение: https://scitechdaily.com/

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, проливает свет на функцию этих образований. Используя технику магнитной томографии на синхротроне Diamond в Оксфорде, учёные впервые получили трёхмерные изображения внутренней магнитной структуры окаменелостей. Анализ выявил сложную вихревую магнитную конфигурацию, идеально подходящую для точного определения как направления, так и напряжённости магнитного поля Земли.

«Мы теперь знаем, что существо, носившее эти структуры, скорее всего, было способно к точной навигации», — заявил соавтор исследования профессор Рич Харрисон. По его словам, такая структура действовала как высокочувствительный датчик, позволяя не только определять широту по наклону поля, но и оценивать его силу, что могло служить индикатором долготы. Стабильность вихревой геометрии делала систему надёжной для длительных миграций.

Изображение: https://scitechdaily.com/

Открытие представляет собой прямое свидетельство использования животными магниторецепции — то есть способности ощущать магнитное поле. Ранее считалось, что подобные сложные навигационные системы развились гораздо позже. Известно, что некоторые современные бактерии используют цепочки магнитных частиц для ориентации, но изученные магнитные окаменелости в 10–20 раз крупнее бактериальных аналогов.

Следующей задачей является определение организма, который носил эту структуру. Исследователи предполагают, что кандидатом могут быть древние угри, появившиеся примерно 100 миллионов лет назад и совершающие тысячекилометровые миграции для нереста.