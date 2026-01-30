Сайт Конференция
apprenticebase
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
Никакой ошибки AMD не допустила — это была осознанная замена старого процессора его более актуальной версией.

Необычная история произошла с одним из пользователей Reddit, который был вынужден обратиться по гарантии из-за внезапной поломки своего топового процессора. Энтузиаст под ником Space_swag отправил инженерам AMD вышедший из строя чип Ryzen 9 7950X3D, а в ответ совершенно бесплатно получил посылку с флагманской моделью уже следующего поколения — Ryzen 9 9950X3D.

Источник изображения: Videocardz.com

О приятном бонусе владелец узнал ещё до визита курьера, так как сотрудники сервиса честно указали маркировку новой детали в электронном уведомлении об отправке. Вообще, официальные правила гарантийного обмена (RMA) дают производителю определённую свободу манёвра: если починить «железо» нельзя, специалисты могут вернуть деньги, заменить устройство на точно такое же или выдать аналог со схожей производительностью. Иногда, кстати, на замену могут прислать и восстановленный экземпляр, но в этот раз пользователю достался совершенно новый и более мощный продукт.

Журналисты издания Videocardz при этом напоминают, что такая лотерея не всегда заканчивается джекпотом, ведь понятие «равноценная замена» компания и геймеры порой трактуют по-разному. В сообществе Reddit, например, вспомнили случай (на который ссылаются всё те же представители Videocardz), когда вместо специального игрового процессора серии X3D пользователю прислали обычную модель Ryzen 9: формально у неё было больше ядер, но отсутствовала технология увеличенной памяти 3D V-Cache, из-за чего игры могли работать чуть хуже. К счастью для героя этой новости, его обмен с 7950X3D на 9950X3D стал безусловным улучшением компьютера без каких-либо компромиссов.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxS2NvthVJ

#amd #процессоры #ryzen 9 7950x3d #ryzen 9 9950x3d
Источник: videocardz.com
