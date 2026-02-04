В настоящее время из крупных компаний США только Chevron занимается добычей венесуэльской нефти

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Министерство финансов США планирует разрешить американским компаниям добывать нефть в Венесуэле. Ведомство планирует выдать компаниям генеральную лицензию, которая приведёт к частичному ослаблению санкций Вашингтона против Каракаса. Решение является частью усилий США по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли Венесуэлы. Источник изображения: ReutersВ материале издания напоминают, что Министерство финансов США уже ранее выдало американским компаниям лицензию на загрузку, транспортировку, хранение и продажу венесуэльской нефти. Генеральная лицензия, позволяющая крупным нефтяным компаниям США добывать нефть, позволит расширить американское присутствие в энергетической отрасли Венесуэлы.

В настоящее время из крупных компаний США только Chevron добывает венесуэльскую нефть, имея генеральную лицензию от министерства финансов. Однако выдача новых лицензий может расширить спектр компаний, вовлечённых в добычу венесуэльской нефти. Судя по всему, правительство Венесуэлы также сделает шаги в сторону смягчения государственного регулирования отрасли, ведь ранее выход американских нефтяных компаний из страны был обусловлен жёстким регулированием и национализацией.