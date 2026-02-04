Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
В настоящее время из крупных компаний США только Chevron занимается добычей венесуэльской нефти

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Министерство финансов США планирует разрешить американским компаниям добывать нефть в Венесуэле. Ведомство планирует выдать компаниям генеральную лицензию, которая приведёт к частичному ослаблению санкций Вашингтона против Каракаса. Решение является частью усилий США по смягчению санкций и восстановлению находящейся в упадке энергетической отрасли Венесуэлы.Источник изображения: ReutersВ материале издания напоминают, что Министерство финансов США уже ранее выдало американским компаниям лицензию на загрузку, транспортировку, хранение и продажу венесуэльской нефти. Генеральная лицензия, позволяющая крупным нефтяным компаниям США добывать нефть, позволит расширить американское присутствие в энергетической отрасли Венесуэлы.

В настоящее время из крупных компаний США только Chevron добывает венесуэльскую нефть, имея генеральную лицензию от министерства финансов. Однако выдача новых лицензий может расширить спектр компаний, вовлечённых в добычу венесуэльской нефти. Судя по всему, правительство Венесуэлы также сделает шаги в сторону смягчения государственного регулирования отрасли, ведь ранее выход американских нефтяных компаний из страны был обусловлен жёстким регулированием и национализацией.

#сша #нефть #венесуэла
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
3
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Китай предлагает серийное производство крылатых ракет для парализации логистики ВМС США
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
1
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Apple может представить раскладушку iPhone Flip в качестве конкурента Samsung Galaxy Z Flip
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
2
Military Watch Magazine: Китай может начать экспорт истребителя J-20 в 2030-х годах
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
14
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
27
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
+

Сейчас обсуждают

Rommel85FRO
05:58
На 10-ку каждый день выходят обновления сигнатур для Defender и сам он обновляется каждые 1-2 месяца (последний v5.138 от 23.12.25). Больше ничего от ОС не требуется. Никаких расширенных пакетов подд...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Саша Браус
05:47
6 ядер из 22 года будут куда производительнее, чем 8 из 2017
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
32Влад32
05:38
Также как и наши - в международных водах.
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
E. S.
05:25
Ну про такие тормоза преувеличивать-то не стоит
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Garthar
04:45
Ага ага, нам на работе воткнули 11 винду. По итогу переодичестки подтормаживает вообще все. Та же анаконда теперь может запускатся минут 5 и со второго раза, чего в 10 небыло никогда. При этом у меня ...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
4erT
04:32
А это значит, что те, кто так парковался раньше делал это не потому, что не было другого выхода, а потому что это было "не дорого". Вот так неожиданность, кто бы мог подумать...
Московские водители стали значительно реже парковать машины на тротуарах
Garthar
04:28
А ты карту давно последний раз открывал? Попробуй хотя бы теоретически предположить из какой страны РФ может задерживать корабли в страны балтики?
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
E. S.
04:23
только дураки будут переходить на 11, думая что она быстрее. Тут уже изначально понятно, что по мере развития осей в них добавляется функций (имеется ввиду функций ядра и/или API) и от этого быстрее н...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
E. S.
04:17
Ламеры пользуются одной системой, либо винда либо ксы. У нормальных людей по пятку и того и другого разнообразных типов )) А еще ламеры ругают одно и хвалят другое, хотя идеала нет ни там ни там, ни ...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
E. S.
04:15
здипипёжь, вин11 летает, мгновенно практически все работает. При правильном подходе.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter