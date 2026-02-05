Согласно прогнозам аналитической компании Stifel, стоимость биткоина может снизиться до примерно 38 тысяч долларов

На фоне резкого падения стоимости большинства основных цифровых активов рынок криптовалют переживает период нестабильности, который эксперты называют «криптозимой».

Согласно отчетам аналитической фирмы Stifel, ведущая мировая криптовалюта Bitcoin (BTC) столкнулась с существенным снижением цены. За последнюю неделю её стоимость снизилась на 20%, а всего за сутки — примерно на 10%. По состоянию на сегодняшний день стоимость одной монеты составляет менее 71 000 долларов.

Ethereum (ETH), вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также демонстрирует значительное снижение цен. За последние семь дней её рыночная цена упала примерно на 30%, достигнув отметки в 2 099 долларов.

Среди первой сотни наиболее популярных криптовалют наибольшее падение продемонстрировала монета Zcash (ZEC). За прошедшую неделю её стоимость сократилась более чем на 30%.

Общая капитализация рынка криптовалют теперь оценивается в 2,41 триллиона долларов, причем около 60% этой суммы приходится именно на Bitcoin. Однако ранее эта цифра значительно превышала нынешнюю отметку, достигая своего пика в размере более 4,2 триллионов долларов.

Аналитики отмечают высокую волатильность на рынке и предсказывают дальнейшее снижение стоимости биткоина вплоть до уровня 38 тысяч долларов. Это подчеркивает необходимость осторожного подхода для инвесторов.