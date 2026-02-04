Сайт Конференция
goldas
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
Когда AMD выпустит свои процессоры Zen 6, она представит принципиально новую архитектуру ядра ЦП, избавившись от многолетнего багажа устаревших функций, присущих платформе x86

Одним из наиболее значительных изменений в Zen 6 является внедрение компанией AMD инструкций Intel Flexible Return and Event Delivery (FRED). Каждый раз, когда компьютер получает сетевой пакет, завершает запись на диск или пользователь перемещает мышь, процессор обрабатывает событие, известное как прерывание — низкоуровневый сигнал, требующий переключения между пользовательским и системным кодом. Более четырех десятилетий этот процесс управлялся таблицей дескрипторов прерываний (IDT), впервые представленной в процессоре Intel 80286. Несмотря на смену огромного числа поколений ЦП, фундаментальный способ обработки прерываний практически не изменился.

Может быть интересно

FRED призван модернизировать эту основу. Вместо того чтобы заставлять программистов лавировать множеством шагов и переходов на уровне кольцевых интерфейсов для каждого прерывания, FRED обрабатывает их в рамках одной операции. Это приводит к более надежному обмену данными между пользователем и ядром кода, снижая риск несогласованности состояний при одновременном возникновении нескольких событий.

Внедрение FRED компанией AMD является частью более широкого сотрудничества между AMD и Intel для согласования их работы над архитектурой x86. Обе компании являются членами Консультативной группы по экосистеме x86 (x86 Ecosystem Advisory Group), партнерства, объявленного в 2023 году для обеспечения единого набора инструкций у обоих производителей.

Через год после старта этого альянса AMD подтвердила, что Zen 6 будет включать FRED, вслед за грядущими платформами Intel Nova Lake и Panther Lake. Хотя ни один из существующих процессоров не поддерживает эту функцию, ее одновременное внедрение в обе экосистемы знаменует собой необычайно скоординированный сдвиг в исторически фрагментированном ландшафте x86.

Этот переход не был обязателен. Компания AMD разработала собственный механизм, Supervisor Entry Extensions (SEE), в качестве поэтапного обходного решения, сохраняющего совместимость со старым программным обеспечением. Однако в отрасли преобладало мнение в пользу полномасштабной замены от Intel. Создатель Linux Линус Торвальдс поддержал подход Intel, назвав его более полным решением, устраняющим давние архитектурные недостатки.

С технической точки зрения, FRED упрощает обработку привилегий ЦП. Это упрощение не только устраняет уровни сложности для разработчиков, но и сокращает циклы ЦП, затрачиваемые на обработку событий. Результатом этого является повышение производительности и снижение задержки для рабочих нагрузок, генерирующих большое количество прерываний, таких как процессы, интенсивно использующие сеть, игры с высокой частотой обновления и конвейеры обработки звука.

Повышение производительности может быть ещё более заметным в средах виртуализации, где обработка событий часто проходит через несколько уровней программного обеспечения. Меньшее количество переходов между уровнями привилегий напрямую приводит к снижению накладных расходов и более быстрому переключению.

Программная поддержка FRED уже начала появляться на основных платформах. Ядро Linux включает предварительную поддержку FRED начиная с версии 6.9. Поскольку с этими инструкциями напрямую взаимодействуют только операционные системы и низкоуровневые драйверы, конечные пользователи вряд ли заметят какие-либо видимые различия.

#amd #intel #процессоры #процессоры amd #процессоры intel #zen 6 #процессоры нового поколения #x86 #amd zen 6 #zen6
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

Purga
10:43
Да ладно, за Аду Вонг можно поиграть, ммммм. Честно не в курсе был... Если бы не новость, так и не знал бы... Хоть и прошёл эту часть, 2 раза уже.
Capcom удалила защиту Denuvo из Resident Evil 4 Remake спустя почти три года после релиза
zik3ak
10:27
Ещё одно обновление вроде KB5074109, с бесконечными синими экранами в рандомный момент времени и эта Нейрослопская херня пойдёт нахрен со всех домашних устройств.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
zik3ak
10:20
ЛИШЬ 52мс... Тормозная жидкость в комплекте?
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
Alim63
10:09
Это пример как одну и туже новость можно подать по разному. Как говориться: кто платит тот и заказывает..
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
deema35
10:08
Ну может хоть акции обвалились.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
CoverLocker
10:03
На войне между Windows 11 и Windows 10 правда умирает первой.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Дмитрий Васильевич
09:47
Уродски выглядит. Бертоне был более красивый и адекватный.
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
Максим
09:43
Обращайте внимание на другие новости своего сайта, а то получается противоречащие и взаимоисключающие новости: "Акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10 ".
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Максим
09:41
Обращайте внимание на другие новости своего сайта, а то получается противоречащие и взаимоисключающие новости: "Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11".
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Константин Платонов
09:40
Очевидно, что этот лагерь обнаружили задолго до нас, раз там остались только гвоздики от негодных сандалий. А откуда там взяться монетам, непонятно. Был бы клад, другое дело. Может быть, играли в орля...
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
