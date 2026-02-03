SciTechDaily сообщает о решении астрономической головоломки, над которой бились полвека.

Новое исследование, о котором рассказывает портал SciTechDaily, дает ответ на давний парадокс в движении близких к нам галактик. Астрономы выяснили, что загадочное «бегство» этих звездных систем вызывает специфическое распределение темной материи вокруг нашего региона Вселенной, напоминающее гигантскую плоскую структуру.

Изображение издания SciTechDaily

Может быть интересно

Почти сто лет назад Эдвин Хаббл (Edwin Hubble) доказал, что Вселенная расширяется, и галактики разбегаются. Но уже тогда заметили исключения: например, галактика Андромеды летит навстречу Млечному Пути. Позже выяснилось, что и другие наши соседи, вопреки логике, не падают в гравитационную яму Местной группы, а удаляются. Эта аномалия не находила объяснения десятилетиями.

Международная группа под руководством Эвуда Вемпе (Ewoud Wempe) из Института Каптейна (Kapteyn Institute) подошла к проблеме с помощью суперкомпьютерного моделирования. Ученые взяли данные о распределении материи в ранней Вселенной и запустили модель ее эволюции, чтобы получить точную виртуальную копию нашей космической окрестности. Ключевым условием было воспроизвести массу, положение и скорости Млечного Пути, Андромеды и 31 соседней галактики.

Лучшее совпадение с реальностью дала только одна конфигурация. Согласно ей, почти вся масса темной материи за пределами Местной группы сформировалась в обширную широкую плоскость, простирающуюся на десятки миллионов световых лет. Над этой структурой и под ней астрономы обнаружили огромные области пустоты.

В такой модели гравитация работает необычно. Для галактик, лежащих в плоскости, притяжение нашей Местной группы компенсируется притяжением более отдаленных масс, тоже находящихся в этой плоскости. Для галактик, лежащих в этой плоскости, гравитационное притяжение нашей Местной группы компенсируется притяжением массы, которая находится дальше в той же плоскости. Поэтому они удаляются. А в обширных пустых областях над и под плоскостью, где можно было ожидать движение галактик к нам, их практически нет. Таким образом, конкретное распределение массы вокруг Местной группы полностью объясняет парадоксальные скорости соседних галактик.

Ведущий исследователь Эвуд Вемпе назвал результат первой успешной оценкой распределения тёмной материи в нашем локальном регионе. Его коллега, профессор Амина Хельми (Amina Helmi), отметила, что астрономы десятилетиями пытались решить эту проблему, и теперь решение найдено на основе движения самих галактик.