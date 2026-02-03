TechPowerUp сообщает о возвращении на современные платформы легендарного авиасимулятора F-22: Air Dominance Fighter.

Согласно информации TechPowerUp, культовый боевой авиасимулятор конца 90-х готовится к релизу на современной цифровой платформе. Издательство MicroProse, известное по классическим симуляторам, выпустит обновленную версию игры F-22: Air Dominance Fighter в Steam.

Изначально разработанная студией Digital Image Design, игра в 1997 году задала высокую планку для жанра. Она сочетала в себе детальное управление истребителем пятого поколения с необычной для того времени возможностью — игрок мог взять на себя роль летчика-оператора самолета ДРЛОиУ (AWACS). Это позволяло командовать целой воздушной кампанией на динамическом театре военных действий в районе Красного моря, а затем мгновенно переключаться в кабину любого F-22 для личного участия в бою.

Новый релиз для Steam сохранит оригинальную концепцию, но получит ряд технических улучшений для современного игрока. Среди ключевых нововведений — поддержка отслеживания положения головы (6DoF) для лучшего обзора в кабине, широкий выбор разрешений от ретро-режима 320x200 до 4K, а также 17 новых достижений. Разработчики внесли почти 100 исправлений и улучшений для корректной работы на современных ПК.





Отдельно издатель анонсировал поддержку модификаций, включая доступ к контенту сообщества и привлечение известных моддеров. Это должно значительно расширить реиграбельность проекта. В оригинале игра предлагала более 90 миссий в семи кампаниях, реалистичную авионику и динамику полета, за что в свое время получила титул «Лучшего авиасимулятора всех времен» от PC Gamer. Точная дата выхода обновленной версии пока не называется.

* все изображение издания TechPowerUp