По мнению экспертов, серьёзно уступают мировым лидерам и не имеют необходимых производственных мощностей

На фоне острого дефицита DRAM-памяти и стремительного роста цен геймеры и сборщики ПК всё чаще смотрят в сторону Китая. Появилась надежда, что местные производители, такие как CXMT и YMTC, наводнят рынок доступными модулями DDR5 и DDR4. Однако, эксперты предупреждают: ждать спасения от китайских поставщиков не стоит — по технологическим, экономическим и политическим причинам.

Источник изображений: CXMT

Может быть интересно

Главная проблема заключается в самом производстве. Для современных норм DDR5 критически важна литография с использованием EUV-оборудования, доступ к которому у Китая ограничен санкциями. Компании идут на сложные обходные пути: применяют методы вроде SAQP, агрессивный биннинг чипов и повышенные напряжения. Это позволяет добиться рабочих частот, но имеет серьёзные издержки.

По данным инсайдеров, кристаллы памяти от CXMT при той же ёмкости оказываются на 40–50% крупнее, чем у лидеров рынка вроде SK Hynix. С пластины получается меньше чипов, что резко увеличивает себестоимость при переходе к массовому выпуску. Кроме того, используемые техпроцессы ведут к повышенному тепловыделению модулей, что создаёт дополнительные сложности для интеграции.

«Без опыта решения технических проблем у клиентов в различных областях CXMT будет крайне сложно стать глобальным игроком, Когда есть проверенные поставщики, нет причин выбирать компанию без истории качества», — отмечает профессор Шим из Университета Донг-А.

Мощности CXMT пока едва покрывают внутренний спрос Китая. Даже если их резко нарастить, крупные заказчики вроде Apple, HP или Dell не станут покупать память без многолетних всесторонних испытаний надёжности. Более того, как сообщает DigiTimes, сам CXMT опровергает слухи о демпинге и намерен выходить на рынок по ценам, сопоставимым с корейскими конкурентами.

В конце концов есть и политический барьер. YMTC уже находится в санкционном списке США с 2022 года, а деятельность CXMT регулируется статьёй 1260H, что фактически блокирует её интеграцию в продукты для американского рынка. США последовательно ограничивают использование китайских технологий в ключевых инфраструктурных решениях, и память не исключение.

Как считают в издании Wccftech, ожидать, что китайские производители решат проблему дефицита и предложат волшебно дешёвые модули — большое заблуждение. Пока единственным реалистичным сценарием остаётся постепенное наращивание производства текущими лидерами рынка.