Embraer подтвердила получения заказа от страны

Компания Embraer (Бразилия) объявила о получении контракта от правительства Узбекистана на поставку военно-транспортного самолёта C-390 Millennium. В настоящее время страна имеет на своём вооружении два самолёта Ан-12 и, очевидно, планирует заменить их более современными бразильской разработки. Источник изображения: EmbraerВ пресс-релизе бразильской компании подчёркивают, что до недавних пор Узбекистан не разглашал приобретение C-390, хотя страна станет первым его эксплуатантом в Центральной Азии. Генеральный директор Embraer Defense & Security Боско да Коста Жуниор подчеркнул, что компания будет сотрудничать с узбекским правительством, чтобы обеспечить безупречную эксплуатацию военно-транспортного самолёта военно-воздушными силами страны.

C-390 Millennium предназначен для транспортировки груза весом до 26 тонн со скоростью 870 километров в час. Его также можно использовать для других задач – поисково-спасательные операции, тушение пожаров, десантирование техники и личного состава, а также медицинская эвакуация. Самолёт создавался в соответствии со стандартами НАТО, поэтому привлёк внимание стран Европы как более дешёвой и совершенной альтернативы американскому C-130.