Технология позволила заметно увеличить частоту кадров.

Несколько дней назад в сети Интернет обсуждался мод DLSS Enabler, позволяющий использовать технологию многокадровой генерации Nvidia (Multi Frame Generation) поверх FSR на любой видеокарте, поддерживающей DirectX 12, а сегодня эксперты YouTube-канала MxBenchmarkPC решили проверить работу данного мода в игре Cyberpunk 2077.

Для тестов использовалась сборка с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 и процессором Intel Core i7-14700F. В игре была активирована трассировка лучей и применялись настройки графики Ultra.

Сравнительное тестирование в разрешении 1440p с DLSS 4.5 в режиме Performance показало заметный прирост средней частоты кадров при активации Multi Frame Generation в режиме 4x — на 65-80 % на фоне показателей Frame Generation 2x и 165-200 %, если сравнивать с режимом без применения генерации кадров. При этом задержка для Multi Frame Generation 4x составила 52 мс, что лишь на 13 мс больше по сравнению со стандартным режимом.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Похожую картину можно наблюдать и в других разрешениях (1080p, 4K) при использовании DLSS 4.5 Performance и Quality. Некоторые пользователи заметили артефакты в процессе применения Multi Frame Generation, тогда как другие отмечают, что мод вдохнул новую жизнь в их видеокарты предыдущих поколений.

