Более новая версия ОС покоряет очередную вершину.

До окончания программы расширенной поддержки Windows 10 осталось ещё несколько месяцев, но целый ряд пользователей, судя по всему, решает обновиться заранее, что следует из свежего отчёта сервиса Statcounter.

Источник фото: PC World/Microsoft

Как следует из опубликованных данных, в начале текущего года популярность Windows 10 резко упала — если в декабре 2025 года её доля составляла 44,68 %, то в январе 2026 года снизилась до 35,77 %. Windows 11, напротив, за месяц увеличила свои показатели с 50,73 до 62,41 %. На третьем месте расположилась Windows 7, которая также растеряла своих пользователей — её доля снизилась с 3,83 до 1,05 %.

Источник фото: Statcounter

Ранее сообщалось, что Windows 11 перешагнула порог в один миллиард пользователей быстрее своей предшественницы, чему могло поспособствовать завершение периода основной поддержки Windows 10 осенью прошлого года.