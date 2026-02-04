До окончания программы расширенной поддержки Windows 10 осталось ещё несколько месяцев, но целый ряд пользователей, судя по всему, решает обновиться заранее, что следует из свежего отчёта сервиса Statcounter.
Источник фото: PC World/Microsoft
Как следует из опубликованных данных, в начале текущего года популярность Windows 10 резко упала — если в декабре 2025 года её доля составляла 44,68 %, то в январе 2026 года снизилась до 35,77 %. Windows 11, напротив, за месяц увеличила свои показатели с 50,73 до 62,41 %. На третьем месте расположилась Windows 7, которая также растеряла своих пользователей — её доля снизилась с 3,83 до 1,05 %.
Источник фото: Statcounter
Ранее сообщалось, что Windows 11 перешагнула порог в один миллиард пользователей быстрее своей предшественницы, чему могло поспособствовать завершение периода основной поддержки Windows 10 осенью прошлого года.