События в мире Михаил Андреев
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
Данный двигатель представляет собой форсированную версию силового агрегата от Lada Vesta.

При всех преимуществах Lada Niva Travel есть у неё и два критических недостатка, делающих выбор данного автомобиля для покупки, мягко говоря, необдуманным. Во-первых, это крайне высокая цена, но с этим что-то поделать можно, только отказавшись от покупки автомобилей в принципе, а во-вторых, несоответствующая сегодняшним требованиям мощность двигателя — всего 90 лошадиных сил.

С таким силовым агрегатом говорить о безопасных обгонах и уверенном вклинивании в скоростной поток не приходится, но решение есть, и его предлагает самарская тюнинг-компания RCI Service. Сегодня в своих социальных сетях компания сообщила о разработке для Lada Niva Travel так называемого «атмокита», в основе которого лежит 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 от Lada Vesta, раскочегаренный примерно до 130—140 л. с. при крутящем моменте в 200—210 Нм.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Такое решение позволяет полностью сохранить исходную компоновку подкапотного пространства и при этом получить вполне достойные для машины такого класса динамические характеристики.

Следует понимать, что «запас под педалью газа» — это не столько возможность похулиганить, чем заниматься, определённо, на дорогах общего пользования не следует, сколько один из факторов безопасности при грамотном управлении автомобилем. В России хватает двухполосных региональных и междугородних дорог, а также магистралей с интенсивным движением, но крайне короткими полосами разгона, и вот в таких ситуациях мощность никогда не бывает избыточной.

#россия #техника #автомобили #наука #транспорт #«автоваз»
