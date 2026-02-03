Данный двигатель представляет собой форсированную версию силового агрегата от Lada Vesta.

При всех преимуществах Lada Niva Travel есть у неё и два критических недостатка, делающих выбор данного автомобиля для покупки, мягко говоря, необдуманным. Во-первых, это крайне высокая цена, но с этим что-то поделать можно, только отказавшись от покупки автомобилей в принципе, а во-вторых, несоответствующая сегодняшним требованиям мощность двигателя — всего 90 лошадиных сил.

С таким силовым агрегатом говорить о безопасных обгонах и уверенном вклинивании в скоростной поток не приходится, но решение есть, и его предлагает самарская тюнинг-компания RCI Service. Сегодня в своих социальных сетях компания сообщила о разработке для Lada Niva Travel так называемого «атмокита», в основе которого лежит 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 от Lada Vesta, раскочегаренный примерно до 130—140 л. с. при крутящем моменте в 200—210 Нм.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Такое решение позволяет полностью сохранить исходную компоновку подкапотного пространства и при этом получить вполне достойные для машины такого класса динамические характеристики.

Следует понимать, что «запас под педалью газа» — это не столько возможность похулиганить, чем заниматься, определённо, на дорогах общего пользования не следует, сколько один из факторов безопасности при грамотном управлении автомобилем. В России хватает двухполосных региональных и междугородних дорог, а также магистралей с интенсивным движением, но крайне короткими полосами разгона, и вот в таких ситуациях мощность никогда не бывает избыточной.