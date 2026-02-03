Сайт Конференция
Новости
События в мире Михаил Андреев
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
Возвращаясь из Индии в подмосковный Жуковский.

Самолёты Ил-114-300 и SJ-100 благополучно вернулись в Россию из Индии, где они принимали участие в авиасалоне Wings India. Сам авиасалон прошёл для отечественного гражданского авиастроения более чем позитивно: были заключены соглашения о производстве SJ-100 на территории Индии, а также о поставках в Индию первой партии Ил-114-300. Но в данном материале речь не об этом, а о том, что турбовинтовой «Ильюшин», возвращаясь домой, преодолел самый протяжённый маршрут в своей пока что не очень долгой истории.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Как отметили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Ил-114-300 возвращался по маршруту Хайдарабад — Рас-эль-Хайма — Махачкала — Жуковский, в общей сложности составившему в районе 7 000 километров.

Следует помнить, что Ил-114-300 позиционируется как региональный лайнер, который будет обеспечивать транспортную связность внутри страны и с её ближайшими соседями. Для полётов на расстояния, подобные вышеуказанным, он не предназначен и не рассчитан конструктивно, так что «крюки» были связаны с необходимостью дозаправки: так-то по прямой линии расстояние между Хайдарабадом и Жуковским составляет примерно 5 500 километров.

Добавим, что Ил-114-300 уже практически завершил сертификационные испытания, а, значит, станет первым из современных полностью российских пассажирских самолётов, допущенных к коммерческой эксплуатации. Две других главных надежды отечественного гражданского авиапрома — МС-21 и SJ-100 — начнут поступать заказчикам только к концу года.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
