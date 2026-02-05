Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Истёк срок действия договора между США и РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений
Страны больше не скованны лимитами на количество развёрнутых ракет

Сегодня официально завершается срок действия Договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), заключённого между США и Россией для обоюдного ограничения собственного потенциала в ядерном сдерживании. Страны не стали продлевать документ, как это было ранее, что привело к фактической отмене всех установленных лимитов по количеству развёрнутых ракет и боеголовок.Источник изображения: U.S. Space Force / Keystone Press Agency / Global Look PressВ России заявили, что США проигнорировали предложение Москвы по продлению существующих договорённостей на следующие 12 месяцев, назвав это «ошибочным» шагом. В США и России неоднократно выражали недовольство относительно соглашений об ограничении стратегических вооружений, поскольку договорённость действовала между двумя странами, а количества потенциальных игроков на «ядерной арене» больше – Великобритания, Франция и Китай. Так, например, президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока предлагал идею сокращения оборонных бюджетов в трёхстороннем формате, с участием России и Китая. Пекин, активно наращивающий свои военные и ядерные возможности, не стал подписываться под какие-либо ограничения.

Издание Reuters акцентирует внимание на том, что превращение действия СНВ-III может привести к новой гонке стратегических вооружений. По крайней мере, так считают эксперты по безопасности, резюмирующие об отсутствии у США и России каких-либо ограничений для развёртывания ещё сотен межконтинентальных баллистических ракет и других носителей ядерного оружия. Каждая из сторон может столкнуться с ситуацией, когда действия другой ей кажутся непредсказуемыми, поэтому она будет наращивать количество развёрнутых вооружений, а это, в свою очередь, спровоцирует замкнутый круг.

#россия #сша #дснв #дснв-3 #снв-3
Источник: reuters.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
7
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
2
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
CarNewsChina: Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с запасом хода 1730 км
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Самые популярные видеокарты и компоненты игровых ПК за январь 2026 года раскрыты Steam
+
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
2
TechPowerUp: Обновленная версия классического симулятора F-22 готовится к релизу на PC
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
+
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Intel представила процессоры Xeon 600 Granit Rapids по цене от 500 долларов
+
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
3
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
2
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
136
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
1
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
1
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

Фридрих Вольтман
09:42
Новости из разряда, соседка Нюра купила новую сковородку за 29 рублей на рынке садовод, рынок садовод, лучшее решение для толстых баб!
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
aoxoa1
09:41
Плоскоземельщики всегда были правы!
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
dimkahon
09:21
Больше новостей чтоль нет? Иди в бан.
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
UzBas
09:20
Денег на "распил" подкинули. Неужели еще кто-то верит, что хоть доллар дойдет на закупку чего либо?
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
lighteon
09:09
8 или 12 Гб, лучше 12 Гб. 6 Гб версия с ее урезанной памятью больно ударит по процессору и его узкой DDR3...
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Сергей Анатолич
09:05
Правильно, у вас в США именно так всё и происходит, дорогой пендос. Только у вас Сарматов нет и в ближайшем будущем не появится.
Истёк срок действия договора между США и РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений
Сергей Анатолич
09:02
Наконец то! Свобода!
Истёк срок действия договора между США и РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений
corsi
08:51
Очень жирно им за килобакс будет.
AMD подтвердила начало поставок Steam Machine в начале 2026 года
slikts
08:41
Аукнется это им!
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
Алексей Кузнецов
08:32
Нам пофиг. У нас Сармат не взлетел, часть стратегических бомберов потеряна на аэродромах, а подлодки строятся ооочень долго. Носители стратегических ядерных вооружений у нас очень быстро сокращаются б...
Истёк срок действия договора между США и РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter