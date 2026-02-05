Страны больше не скованны лимитами на количество развёрнутых ракет

Сегодня официально завершается срок действия Договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), заключённого между США и Россией для обоюдного ограничения собственного потенциала в ядерном сдерживании. Страны не стали продлевать документ, как это было ранее, что привело к фактической отмене всех установленных лимитов по количеству развёрнутых ракет и боеголовок. Источник изображения: U.S. Space Force / Keystone Press Agency / Global Look PressВ России заявили, что США проигнорировали предложение Москвы по продлению существующих договорённостей на следующие 12 месяцев, назвав это «ошибочным» шагом. В США и России неоднократно выражали недовольство относительно соглашений об ограничении стратегических вооружений, поскольку договорённость действовала между двумя странами, а количества потенциальных игроков на «ядерной арене» больше – Великобритания, Франция и Китай. Так, например, президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока предлагал идею сокращения оборонных бюджетов в трёхстороннем формате, с участием России и Китая. Пекин, активно наращивающий свои военные и ядерные возможности, не стал подписываться под какие-либо ограничения.

Издание Reuters акцентирует внимание на том, что превращение действия СНВ-III может привести к новой гонке стратегических вооружений. По крайней мере, так считают эксперты по безопасности, резюмирующие об отсутствии у США и России каких-либо ограничений для развёртывания ещё сотен межконтинентальных баллистических ракет и других носителей ядерного оружия. Каждая из сторон может столкнуться с ситуацией, когда действия другой ей кажутся непредсказуемыми, поэтому она будет наращивать количество развёрнутых вооружений, а это, в свою очередь, спровоцирует замкнутый круг.