Следственный отдел Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с военно-морскими силами страны задержал во внутренних водах контейнеровоз Baltic Spirit (Багамские острова), следовавший в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на официальную информацию. Источник изображения: Департамент полиции и погранохраны ЭстонииОснованием для задержания стало предположение, что судно может быть вовлечено в перевозку контрабанды. Полицейские спецназ K-komando высадился на борт, задержав судно для проведения таможенного контроля. В организации операции принимали участие другие силы, включая военные корабли и вертолёты. По данным ERR, операция продолжается – судно проходит проверку.

Сообщается, что весь экипаж из 23 человек имеет российское гражданство. При этом экипаж не оказывал сопротивление, а Таллин не идентифицирует Baltic Spirit как часть «теневого флота». Более того, судно не находится под санкциями.

«Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – объясняет глава подразделения K-komando Марека Аас.

Контейнеровоз Baltic Spirit пока остаётся на якорной стоянке, но позже его направят в эстонский порт для более детальной проверки. Марк Аас подчеркнул, что судно немаленькое (188 метров), поэтому проверка займёт больше времени. Экипажу контейнеровоза не предъявляют никакие обвинения, поскольку таможенный контроль продолжается, а сопротивления с их стороны не было.