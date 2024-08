Уже в нескольких моих блогах засветился старенький компьютер на базе процессора Core i3-2100, которому уже исполнилось 13 лет и который имеет всего два ядра и четыре потока. А еще — бюджетной материнской платы на чипсете Intel H61, 8 ГБ оперативной памяти DDR 1600 МГц, и простого небольшого корпуса. Главная проблема при использовании этого ПК заключалась в отсутствии SSD — если Linux еще более-менее шустро ворочался на жестком диске, то даже Windows 10 LTSB образца 2016 года превращает работу с HDD в качестве системного накопителя в мучение. В комментариях мне не раз писали, чтобы я прекратил заниматься ерундой и поставил в этот ПК SSD, и я наконец-то сделал это.

В свой второй ПК на базе процессора Ryzen 5 1600 и видеокарты GeForce GT 1030 я купил бюджетный SSD на 256 ГБ, а старенький SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ отправился в ПК на базе Core i3-2100. Я решил сделать из него игровой бомж-ПК для школьника младших классов, для запуска старых хитов, нетребовательных мультиплеерных игр — Minecraft и Roblox, учебы и просмотра мультфильмов. Кстати, совсем недавно я выпустил блог про подобное использование старых компьютеров — "6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито".

И для понимания того, на что способен этот ПК, стоит напомнить о характеристиках процессора Core i3-2100, который еще на момент своего выхода в 2011 году уже был бюджетным решением, и геймеры уже тогда стремились выбрать четыре полноценных ядра. Например, оверклокерский Core i5-2500K или на худой конец, Core i5-2400.

Количество ядер 2 Количество потоков 4 Частота 3100 МГц Кэш 1-го уровня, L1 128Kb (2 x 32Kb + 2 x 32Kb) Кэш 2-го уровня, L2 512Kb (2 x 256Kb) Кэш 3-го уровня, L3 3Mb Контроллер PCIe PCI Express 2.0 (16 линий) Встроенное видеоядро Intel HD Graphics 2000 Поддерживаемые API DirectX 10.1, OpenGL 3.3, Shader Model 4.1 TDP 65 Ватт





Как видите, этот "камень" очень слаб по меркам 2024 года, но установка SSD в этот старый ПК просто вдохнуло в него новую жизнь. Windows 10 работает весьма шустро, сайты открываются достаточно быстро, видео в разрешении 1080p смотрится без проблем, не говоря уже о простых офисных задачах. Например, набора текста или редактирования картинок в простом графическом редакторе. Сразу вылезла неприятная проблема, через переходник DVI-HDMI и через кабель DVI-HDMI материнская плата не хочет передавать звук — в Windows просто нет аудиоустройства и она не видит колонки монитора, через которые я думал выводить звук. Пришлось ставить обычные маленькие колонки, а это — целая куча проводов и неряшливый внешний вид.

После того, как я установил на этот ПК Windows 10 и все нужные программы, я решил узнать, на что способно графическое ядро Intel HD Graphics 2000 в этой конфигурации, ведь ее производительность зависит еще и от скорости и таймингов оперативной памяти и ее объема. Для этого я запустил графический бенчмарк 3DMark06, так как запускать что-то более свежее для этой "встройки" будет слишком оптимистично. И у меня получились вот такие результаты, на первый взгляд весьма неплохие.

Картинка "поплыла", так как 3DMark06 "не умеет" в масштабирование экрана

3078 "попугаев" в 3DMark06 — это весьма неплохо, ведь я еще помню, как моя Radeon 9600 Pro набирала меньше тысячи, а я прошел на ней множество игр, даже S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и The Elder Scrolls IV: Oblivion. И поискав в сети результаты дискретных видеокарт, сначала обрадовался, ведь 3000 очков в 3DMark06 — это уровень Radeon HD 4670.

Но, присмотревшись к результатам, увидел, насколько мало значение SM2.0 Score — 999 очков. А HDR/SM 3.0 Score — 1203 очка. И получается, что такие большие общие баллы частично "набил" процессор, который заметно мощнее Athlon 64 или Core 2 Duo, которые были актуальны во времена активного использования 3DMark06. И если ориентироваться на параметр SM2.0 Score, то Intel HD Graphics 2000 даже не дотягивает до уровня таких ущербных видеокарт, как GeForce GT 520.

Но, мы имеем то, что имеем, и я начал устанавливать игры, ориентируясь на такую низкую производительность. И у меня получился вот такой список, достаточно обширный: Warcraft 3: The Frozen Throne, Age of Empires II: HD Edition, Worms World Party Remastered, Minecraft, Roblox, Titan Quest Immortal Throne, Black & White 2, FlatOut. А еще множество мелких игр — Angry Birds, Zuma Deluxe, Bejeweled 3 и тому подобные.

И после попытки запуска многих игр меня ждал самый настоящий шок и разочарование. Первым я запустил Warcraft 3: The Frozen Throne с патчем 1.31.1 и при его работе в разрешении 1920х1080 точек получил жуткие тормоза даже на минимальных настройках. Да, с последними патчами эта игра идет в широкоэкранном разрешении, но настолько примитивная графика без проблем шла у меня еще на видеокарте GeForce 2 MX400. Начав разбираться с патчами для Warcraft 3: The Frozen Throne и их проблемами, я открыл самый настоящий портал в ад, и это достойно отдельного блога. Выручил один из старых пачтей 1.29.2, который тоже имеет поддержку широкоэкранного режима, но при этом еще и ряд своих проблем.

Age of Empires II: HD Edition тоже заметно подтормаживает даже в самом начале игры, а графика там практически такая-же, как в оригинале, вышедшем в 1999 году — Age of Empires II: The Age of Kings. И придется либо мириться с 20-30 FPS, либо ставить оригинальную версию без поддержки широкоэкранного разрешения. На этом проблемы с играми не закончились, Minecraft просто не запускается, простейшая игра Worms World Party Remastered запускается, но во время взрывов и огня роняет FPS практически до нуля. Roblox сильно подтормаживает, и если на некоторых картах играть еще можно, то на других начинается просто слайдшоу. Некоторые новые нетребовательные игры даже не устанавливаются, ругаясь на несовместимость с DirectX 10.1 и требуя хотя бы DirectX 11.

В результате с Intel HD Graphics 2000 в 2024 году желательно использовать оригинальные старые игры, еще без поддержки широкоэкранных режимов, а не их современные ремастеры. Ведь я только копнул самую верхушку, а если разбираться в этой проблеме более досконально, наверняка список игр, которые не запустятся на Intel HD Graphics 2000, будет просто огромным. Еще стоит отметить весьма куцые настройки панели управления видеодрайвера Intel, где есть только простейшие возможности. Выход довольно прост — достаточно купить в этот компьютер бюджетную старенькую видеокарту, ведь даже древняя GeForce GTS 450 имеет поддержку DirectX 11 и позволит нормально поиграть на этом ПК даже в Crysis, Mafia 2 или Metro 2033. Но, тщательно подумав, я отказался от этой идеи.

Почему я отказался от идеи купить в этот ПК старенькую видеокарту

Я потратил пару часов, мониторя объявления о продаже старых видеокарт на Авито, и могу сказать, что в районе 1000-1500 рублей можно найти множество моделей, которые имеют поддержку хотя бы DirectX 11, гигабайт видеопамяти на борту, умеренное энергопотребление в районе 80-100 ватт и HDMI-выход. Это старенькие GeForce GTS 450, Radeon R7 240, Radeon HD 5750, Radeon HD 5770, GeForce GTX 550 Ti, Radeon HD 7770, Radeon HD 7750, Radeon HD 7570, GeForce GT 640 и GeForce GTX 650.

Есть модели и поновее за эту цену, но часто уступающие в производительности старичкам рынка видеокарт: GeForce GT 710 и GeForce GT 730, с очень скромным тепловыделением. Но у большинства этих видеокарт, отработавших уже 10 лет и даже более, жизненный срок уже давно подошел к концу и даже на фотографиях на Авито видно, что они находятся в плачевном состоянии — окислившиеся контакты, многолетний въевшийся налет из пыли и сигаретного дыма, раздолбанные видеовходы и полумертвые вентиляторы. Или вовсе прикрученные на стяжках или шурупах обычные корпусные вентиляторы диаметром 80 мм. Да и многие продавцы не внушают доверия, и рисковать, покупая даже такую дешевую видеокарту без проверки я не хочу.

Но главная проблема таких видеокарт — это просто никакущая производительность за свою цену. Конечно, по сравнению с Intel HD Graphics 2000 большинство старых игр на видеокарте Radeon HD 7770 будут летать — у меня была такая модель и я представляю ее возможности. Например: The Elder Scrolls V: Skyrim образца 2011 года, а это будет издание Legendary Edition, а не Special Edition, вышедшее в 2016 году и имеющее более высокие системные требования, Far Cry 3, BioShock, Mass Effect, Dishonored, Portal 2, Deus Ex: Human Revolution, Fallout: New Vegas и множество других хитов, вышедших примерно до 2015 года. Но вот Ведьмак 3: Дикая Охота или Fallout 4 лучше на ней не запускать, да и процессор для этих игр очень слаб.

Вот так Ведьмак 3: Дикая Охота идет на моей GeForce GT 1030

А еще, если взглянуть на процессоры со встроенной графикой для платформы AM4, становится понятно, что, купив их, можно очень недорого получить производительность уровня видеокарты GeForce GT 1030 и даже немного выше. Например, на Яндекс Маркете сегодня можно за копейки купить Ryzen 5 2400G.

Чуть дороже обойдется Ryzen 3 3200G.

А недорогой шестиядерник Ryzen 5 4600G и вовсе идеален для универсального мультимедийного ПК.

Ну а Ryzen 5 5600G — уже вполне современный процессор на архитектуре, использующей ядра с производительностью почти как у Zen 3.

И даже такой бюджетник, стоящий копейки, с двумя ядрами и четырьмя потоками, как Athlon 200GE, будет быстрее Core i3-2100 в разы.

И мне гораздо проще заменить в своем втором ПК Ryzen 5 1600 на один из APU от AMD, а освободившуюся видеокарту GeForce GT 1030 поставить в ПК на базе Core i3-2100. И учитывая, что Ryzen 5 1600 все еще можно продать за 3000 рублей, это будет очень дешевый апгрейд. А если еще и поменять Core i3-2100 на старенький, но все еще достаточно актуальный четырехъядерник Core i5-2400, то единственным слабым местом этого ПК станет всего лишь 8 ГБ оперативной памяти.

Но, если честно, особо вкладывать деньги в этот ПК больше не хочется, ведь выход из строя его древней материнской платы попросту оставит меня у разбитого корыта в виде кучи неликвидного железа, в которое я вложил немалые деньги. Пишите в комментарии, а у вас есть опыт использования настолько старого "железа", как в этом блоге? А еще позвольте порекомендовать вам три моих блога, которые вышли на прошлой неделе:

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.