Сертификаты истекают в июне текущего года.

Владельцам ПК и ноутбуков следует озаботиться обновлением сертификатов Secure Boot с целью предотвращения угроз безопасности на Windows — об этом напоминает представитель Microsoft Нуно Коста в своём блоге, пишет издание Tom's Hardware.

Может быть интересно

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Технология Secure Boot, дебютировавшая 15 лет назад, предназначена для проверки электронных цифровых подписей выполняемых приложений, что позволяет защититься от вредоносного ПО. Спустя 15 лет с момента запуска срок действия сертификатов Secure Boot истекает (в июне 2026 года), что ставит под угрозу безопасность устройств под управлением Windows, особенно старых, выпущенных несколько лет назад.

Отмечается, что для большинства пользователей установка сертификатов произойдёт автоматически при помощи стандартного процесса обновления Windows, хотя для некоторых устройств, в том числе IoT и серверов, может понадобиться обновление прошивки. По словам представителя Microsoft, большинство устройств, выпущенных в 2024 и 2025 годах, уже имеют обновлённые сертификаты Secure Boot.

В том случае, если сертификат не будет обновлён вовремя, ПК может стать уязвимым для вредоносного ПО, поэтому стоит позаботиться об установке апдейта до июня текущего года. Обновление доступно как для пользователей Windows 11, так и для участников программы расширенных обновлений Windows 10.