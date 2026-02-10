Проблемы с доступностью мессенджера в России начали наблюдаться вчера вечером.

Вчера вечером в России начали наблюдаться проблемы с доступностью мессенджера Telegram: у одних пользователей резко снизилась скорость прогрузки контента, у других не отправлялись и не приходили сообщения. Данное обстоятельство можно было бы списать на откровенно частые проблемы в самом сервисе, если бы не тот факт, что неполадки с Telegram продолжились сегодня и только в России.

Источник изображения: Telegram.

Первоначальные сведения были противоречивыми: профильные комитеты Госдумы то подтверждали, то опровергали «замедление» Telegram, но теперь никаких разночтений уже быть не может, поскольку основные российские средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщили о принятии ведомством дополнительных мер в отношении мессенджера.

Как уточнили в Роскомнадзоре, Telegram по-прежнему не исполняет российское законодательство и не принимает реальных «мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», поэтому ведомство «продолжит введение последовательных ограничений», цель которых — добиться исполнения законодательства.

Насколько такой метод действенный, сказать трудно. Напомним, что первые серьёзные ограничения в отношении Telegram в России введены летом минувшего года: тогда была нарушена работа аудио- и видеозвонков. Теперь же введены более жёсткие меры. Формально мессенджером можно продолжать пользоваться, но симптомы ограничений пока разнятся в зависимости от регионов и операторов/провайдеров.