Почти все видеокарты GeForce RTX 50 дорожают, а RTX 5060 Ti — входит в трио самых популярных видеокарт в России.

Средняя цена видеокарт GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в Германии повысилась до 700 €, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт ComputerBase.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Разница цен с более производительными моделями GeForce RTX 5070 сократилась до минимума, когда ещё месяц-два назад составляла примерно 100 €. Такая разница ещё сохраняется, если сравнивать самые дешёвые варианты RTX 5060 Ti 16 ГБ со средней ценой RTX 5070, но приобрести видеокарту по минимальной цене — задача непростая. При всём при этом дефицита RTX 5060 Ti 16 ГБ в Германии не наблюдается, видеокарты есть в наличии. Не исключено, что поставки сократились, и это повлияло на цены.

По статистике американского агрегатора PCPartPicker, в США цены на видеокарты RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070 выросли в январе 2026 года примерно на одинаковую величину, на 100 $ и даже больше. По наличию и ценам на видеокарты пока невозможно подтвердить или опровергнуть слухи об изменении приоритетов NVIDIA при производстве потребительских видеокарт. Как утверждалось, компания будет отдавать приоритет тем видеокартам, которые, проще говоря, приносят больше денег на каждый гигабайт памяти. В этой схеме RTX 5060 Ti 16 ГБ оказывается самой невыгодной. Тем не менее, пока эти и другие видеокарты RTX 50 есть в наличии, но почти все видеокарты подорожали, отметили в VideoCardz.

Видеокарты NVIDIA занимают подавляющую долю рынка в России, до 90%, рассказал изданию CNews директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. Самые популярные видеокарты: RTX 5060, 5060 Ti и 5070 Ti, — это трио занимает примерно 55% рынка в денежном эквиваленте и 45% в натуральном. По итогам 2025 года рынок видеокарт в России вырос на 30 млрд. руб. и оценивается в 140 млрд. руб. Горбей подтвердил, цены на чипы памяти растут, что приводит к росту цен на конечную продукцию, те же видеокарты. Часть потребителей уже сейчас переключает внимание на более доступные альтернативы, включая видеокарты предыдущих поколений и бюджетные решения от китайских брендов.

Источники: VideoCardz, ComputerBase, CNews.

