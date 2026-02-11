В сети появились очередные утечки о грядущей линейке настольных процессоров компании Intel

Два инсайдера опубликовали свежие заметки о грядущей линейке настольных процессоров Intel Core Ultra 400 (Nova Lake-S), включая новое заявление о высоком энергопотреблении и несколько подробностей о платформе. В сообщениях используется обозначение «NVL-S» для настольных процессоров и «NVL-K» для разблокированной модели серии K, о которой идёт речь.

Источник: Videocardz

Пользователь kopite7kimi утверждает, что потребление энергии процессора NVL-K при полной нагрузке составляет более 700 Вт. В сообщении не указаны рабочая нагрузка или условия тестирования, и Intel не подтвердила никаких целевых показателей энергопотребления для Nova Lake-S.

Предполагается, что это уровень PL4 (Power Level 4), наивысший рейтинг энергопотребления для процессоров Intel. Можно привести пример PL4 для линейки Raptor Lake-S, где максимальный показатель составлял до 314 Вт для профиля производительности и модели с TDP 125 Вт. Таким образом, заявленная мощность процессоров Nova Lake K-серии будет более чем в два раза выше. Показатель 700 Вт в режиме PL4 относится к конфигурации с двумя чиплетами. Этот процессор имеет в общей сложности 16 P-ядер, 32 E-ядра и 4 LPE-ядра.

Инсайдер Jaykihn поделился предварительными данными о тепловом режиме и результатах мониторинга NVL-S. Он говорит, что TJMax нельзя изменить, тепловое дросселирование нельзя отключить, а встроенный датчик может сообщать температуру от -64 °C до 100 °C (TJMax) при включенной функции Negative Temperature Reporting.

Jaykihn также прокомментировал управление ядрами и конфигурацию. Отвечая на вопрос о разгоне BCLK, он говорит, что на LP E-ядра BCLK или ECLK не влияют. Он также говорит, что процессор может загружаться только с LP E-ядрами или с LP E-ядрами плюс E-ядрами, при этом P-ядра отключены, и можно отключить целые вычислительные блоки. Инсайдер добавляет, что отключение происходит для каждого кластера отдельно. Ожидается, что линейка Intel Nova Lake-S дебютирует в период с 2026 по 2027 год. Intel подтвердила, что Nova Lake будет выпущен к концу этого года, но не уточнила, будет ли это мобильная или настольная версия.