Утечка раскрыла поддержу памяти LPDDR6 грядущими процессорами линейки Ryzen Max 500

По данным известного инсайдера "Gray/Olrak29", следующее поколение процессоров AMD Halo, известное как "Medusa Halo", будет поддерживать память LPDDR6. Это не означает, что оно не будет поддерживать другие стандарты, но LPDDR6 должна увеличить пропускную способность, если AMD решит сохранить ту же шину памяти.

Источник: Videocardz

Ожидается, что LPDDR6 повысит пиковые скорости передачи данных по сравнению с LPDDR5X до 10,6–14,4 Гбит/с. Используя ту же 256-битную шину памяти, часто ассоциируемую со Strix Halo, 14 400 МТ/с будет соответствовать примерно 460,8 ГБ/с теоретической пропускной способности, что примерно на 80% выше, чем у Strix Halo.

Сообщается, что Medusa Halo будет использовать процессорные ядра Zen 6 и графику RDNA 5, в то время как Gorgon Halo и Strix Halo основаны на Zen 5 с графикой RDNA 3.5. Большая часть ассортимента AMD на 2027-2028 годы, как ожидается, останется на RDNA 3.5. Также есть надежда, что AMD может внести незначительные изменения, которые обеспечат поддержку FSR 4.

Medusa Halo станет исключением, поскольку ожидается, что она будет использовать графику RDNA 5, аналогичную следующему поколению дискретных графических процессоров AMD. Что касается процессорной части, то, как сообщается, следующая модель Halo будет использовать два CCD-чипа с 12 ядрами каждый. Такая конфигурация увеличит общее количество ядер с 16 до 24.

AMD пока не анонсировала официально линейку Medusa Halo, поэтому все характеристики, включая заявленную поддержку LPDDR6, следует рассматривать как слухи. Более того, AMD пока не подтвердила даже обновление Gorgon Halo. Однако, как сообщил портал Videocardz, это должно произойти в конце 2026 года. На мероприятии CES 2026 AMD анонсировала две новые модели Strix Halo, это говорит о том, что линейка еще далека от завершения.