Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опубликовал прогноз в своем канале на платформе Max. По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram.

Ситуация вокруг мессенджера, по мнению Антона Горелкина, создаст благоприятную почву для злоумышленников: мошенники начнут предлагать пользователям скачать альтернативные версии Telegram, внутрь которых заранее встроят вредоносный код. Цель – получить доступ к чужим аккаунтам, личным данным и паролям.

Парламентарий советует не доверять сомнительным ссылкам и устанавливать софт только из проверенных источников. При этом даже официальные магазины вроде Google Play и App Store – не панацея. Горелкин напоминает, что оттуда не раз изымали приложения, годами работавшие с троянами на борту.

Что касается борьбы с подделками, депутат не ждет активных действий от команды Павла Дурова. По его словам, идеологические принципы основателя Telegram сейчас явно перевешивают вопросы безопасности пользователей. Единственный реальный способ защиты, заключает Горелкин – собственная осторожность.