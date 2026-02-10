Назначение столь непримечательного камня удалось установить с помощью компьютерного моделирования. До этого артефакт десятилетиями хранился в запасниках Музея римской археологии в нидерландском Херлене.

Артефакт, десятилетиями хранившийся в запасниках Музея римской археологии в нидерландском Херлене, оказался не просто архитектурным фрагментом. Согласно новому исследованию, вероятно, это была игровая доска позднеримского периода. Плоская известняковая плита размером 212 на 125 мм, изготовленная в промежутке 250–476 годами нашей эры, была обнаружена на месте поселения Кориоваллум. Ее поверхность покрыта несколькими линиями, которые не похожи на ранее известные образцы римских игровых полей.

Может быть интересно

Вероятное игровое поле. Источник: www.newscientist.com

Изначально, было непонятно, что это за объект, но затем специалисты провели детальный осмотр. На объекте выявили повышенный износ вдоль канавок. По всей видимости, это указывает на повышенное механическое воздействие, к примеру, от перемещения фишек. Ключевой аномалией стала диагональная линия, стертая значительно сильнее остальных.

Для разгадки таких задач была привлечена "специальная" вычислительная система Ludii. Как ни странно, но разработана она как раз для изучения исторических настольных игр. В программу загрузили точную цифровую модель узора. Алгоритм провел тысячи симуляций, в которых виртуальные агенты играли друг с другом по различным правилам, основанным на известных древних играх Европы. Целью моделирования было выявление возможных правил, которые в процессе многочисленных партий приводили бы к похожему износу, особенно на ключевой диагонали.

Результаты вычислений показали совместимость рисунка с девятью схожими вариантами правил. Все они относятся к категории игр, где целью является окружение и обездвиживание фигуры противника. Интенсивное использование определенной диагонали, скорее всего, объясняется ее стратегической ролью для маневров или обороны в этой игре. Артефакту присвоили предварительное название Ludus Coriovalli.

Стоит отметить роль ИИ в данном исследовании. Если интерпретация верна, это свидетельствует о существовании тактических игр в Северо-Западной Европе уже в Римскую эпоху, что отодвигает ранее известные свидетельства на несколько столетий. Полный текст статьи опубликован в британском научном журнале Antiquity.