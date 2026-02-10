Любой статистикой в игровой индустрии ныне положено хвастать.

Научно-фантастический экшен Pragmata выйдет в свет только в конце апреля, но определённую часть заинтересованной пользовательской базы он имеет уже сейчас. В декабре разработчики из Capcom сообщали о миллионе пользователей, добавивших Pragmata в списки желаемого, а сегодня отрапортовали о том, что этот миллион весьма оперативно конвертировался в миллион загрузок демоверсии новинки.

Источник изображения: Capcom Co, Ltd.

На достижение этого результата экшену потребовалось чуть меньше двух месяцев.

Напомним, что в Pragmata мы будем играть за космического путешественника Хью и его напарницу в лице девочки-андроида Дианы. Героев занесло на лунную исследовательскую станцию, где им предстоит выжить, параллельно разгадывая её тайны.

Каковы у данного проекта шансы на успех, сказать сложно: описание не отличается подробностью, сеттинг достаточно тривиален, а любопытство вызывает разве что геймплейная особенность одновременного управление сразу двумя персонажами. Насколько это всё увлекательно по факту, а не на бумаге, узнаем 24 апреля — в день релиза.