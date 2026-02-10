Сайт Конференция
Демоверсию научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom скачали свыше миллиона раз
Любой статистикой в игровой индустрии ныне положено хвастать.

Научно-фантастический экшен Pragmata выйдет в свет только в конце апреля, но определённую часть заинтересованной пользовательской базы он имеет уже сейчас. В декабре разработчики из Capcom сообщали о миллионе пользователей, добавивших Pragmata в списки желаемого, а сегодня отрапортовали о том, что этот миллион весьма оперативно конвертировался в миллион загрузок демоверсии новинки.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom Co, Ltd.

На достижение этого результата экшену потребовалось чуть меньше двух месяцев.

Напомним, что в Pragmata мы будем играть за космического путешественника Хью и его напарницу в лице девочки-андроида Дианы. Героев занесло на лунную исследовательскую станцию, где им предстоит выжить, параллельно разгадывая её тайны.

Каковы у данного проекта шансы на успех, сказать сложно: описание не отличается подробностью, сеттинг достаточно тривиален, а любопытство вызывает разве что геймплейная особенность одновременного управление сразу двумя персонажами. Насколько это всё увлекательно по факту, а не на бумаге, узнаем 24 апреля — в день релиза.

#capcom #pragmata
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

swr5
22:24
Что, кроме Popular Mechanics других журналов нету? Ты бы хоть отечественную "Наука и жизнь" хоть раз процитировал. Интереснейший журнал.
Popular Mechanics: Эволюция на Земле резко ускорилась после падения чиксулубского метеорита
swr5
22:20
Не-е-ее! Это другое! Это там на "святом" западе, они там все правильно делают. Так нужно!
Сервис Discord начнёт в марте запрашивать удостоверение личности или пройти лицевое сканирование
Китя.
21:19
Карта 3080ti по мощности как 9070хт. а между картами разница 4 года. Офигеть.
Энтузиаст купил и протестировал официально не выпущенный вариант GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти
lighteon
21:02
Хех) Ну спасибо за комплимент... Я младший брат, да, но не его)
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source
Дмитрий Смирнов
21:01
На спектруме ещё хуже разрешение было, но игры некоторые затягивали. Больше над геймплеем надо работать, а не над графикой
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
Lincoln Parker
20:45
Работает минуты 2, сразу получаешь жесточайший инпутлаг. В тестах этого не видно, правда да?) После двух минут фпс роняет со 150 до 40-60 что сопровождается графическими артефактами. Тестировал на b58...
Энтузиасту удалось активировать технологию генерации кадров Intel XeSS 3 на видеокарте Arc A380
ark-bak
20:08
На обычном трейде, он заработал бы на порядок больше.
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
IRanPast
19:52
Он просто переименовался
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source
Родион Вестов
19:51
Тут главное выявлять дураков которых на теракты вербуют.
Российский мессенджер Max получил поддержку приватных каналов с приглашениями по ссылке
Родион Вестов
19:48
Лох не мамонт, не вымрет
Forbes: криптобиржа Binance стала основным держателем связанного с семьей Трампа стейблкоина USD1
