Компания NVIDIA выпустила новый игровой комплект, включающий копию Resident Evil Requiem Standard Edition в Steam при покупке видеокарт серии GeForce RTX 50. Акция распространяется на видеокарты GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 для настольных компьютеров, а также на готовые настольные компьютеры. Она также распространяется на ноутбуки, оснащенные ускорителями GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti или RTX 5070.

Источник: Nvidia

Акция действует с 10 февраля 2026 года по 16 марта 2026 года, а коды необходимо активировать до 16 апреля 2026 года. В условиях также указано, что каждый клиент получает один цифровой код для загрузки, пока он есть в наличии, а для активации требуется приложение NVIDIA на ПК с установленной видеокартой, соответствующей требованиям. Региональные ограничения и минимальный возраст могут различаться, а некоторые страны и регионы исключены из акции.

Релиз игры запланирован на 27 февраля 2026 года. NVIDIA подчеркивает поддержку трассировки лучей, DLSS 4 с многокадровой генерацией и NVIDIA Reflex. Что касается требований к ПК, то сообщается о наличие Windows 11 и 16 ГБ оперативной памяти. Минимальные требования к видеокарте: GeForce GTX 1660 6 ГБ или Radeon RX 5500 XT 8 ГБ в паре с процессором Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500. Рекомендуемые требования: GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ или Radeon RX 6600 8 ГБ с процессором Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500.