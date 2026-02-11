Произойдёт это на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско (США)

Компания Samsung запланировала на 25 февраля 2026 года проведение мероприятия Galaxy Unpacked, где представит новую серию флагманских смартфонов Galaxy S26. Как сообщает издание Bloomberg, новая модель смартфона позиционируется как устройство следующего поколения, поддерживающее возможности искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: кадр из видео XEETECHCARE (YouTube)По данным ресурса WinFuture, новый смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также объём оперативной памяти 12 и 16 гигабайт. Встроенная флеш-память будет доступна в вариантах от 256 гигабайт до 1 терабайта. Основной камерой будет 200 МП сенсор с объективной диафрагмой F/1,4, который будет лучше вести себя в ночной съёмке. Разрешение Galaxy S26 будет 3120 x 1440 при диагонали 6,9 дюйма и частоте кадров 120 Гц. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч с максимальной мощностью зарядки 60 Вт.

Мероприятие с официальной презентацией Galaxy S26 состоится традиционно в Сан-Франциско (США), а трансляция будет доступна на онлайн-ресурсах. Стоимость смартфона составит от 1,4 тысяч евро (Европа). Sammobile сообщает о запуске в Индии программы предварительного заказа смартфонов, предусматривающей различные акции для заинтересованных флагманской новинкой пользователей.