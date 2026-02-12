Поддерживаются как видеокарты Nvidia, так и AMD.

Несколько недель назад компания MSI презентовала свои новые блоки питания, позволяющие предотвратить расплавление печально известных разъёмов питания 12VHPWR и 12V-2×6, а сейчас выпускает свежую бета-версию программного обеспечения MSI Afterburner, расширяющую защитные возможности, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что инструмент MSI Afterburner версии 4.6.7 (beta) способен выводить предупреждение в случае обнаружения неисправности 16-контактного разъёма питания, работая как с видеокартами Nvidia, так и AMD, что осуществляется благодаря новому плагину PSU.dll, при помощи которого происходит считывание телеметрических данных, в том числе напряжения, тока и температуры, передаваемых блоком питания, и взаимодействие с ПО.

В настоящее время известно о четырёх моделях блоков питания MSI, способных уберечь разъём видеокарты от расплавления — MPG Ai1300TS и MPG Ai1600TS поддерживают функцию GPU Safeguard+, благодаря которой в случае обнаружения возможных проблем будет подан звуковой сигнал и выведено всплывающее сообщение, тогда как более дешёвые MAG A1200PLS и MAG A1000PLS ограничены лишь подачей звука. Кроме того, для защиты коннектора все четыре модели снизят мощность видеокарты до 75 % или запросят активацию предустановленного аварийного профиля.

Помимо улучшения защитных функций и взаимодействия с блоками питания, новая бета-версия MSI Afterburner получила поддержку видеоадаптеров серии GeForce RTX 5090 LIGHTNING.