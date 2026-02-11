Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко официально запросил у Роскомнадзора информацию о претензиях к Telegram. Парламентарий не видит смысла в блокировке мессенджера, который продолжает работать и остаётся востребованным у миллионов пользователей.

Пока в Госдуме требуют от Роскомнадзора объяснить смысл ограничений Telegram, мессенджер продолжают штрафовать. Корреспондент «Известий» передал из зала суда: вчера суд назначил мессенджеру еще 7 млн рублей штрафа. До этого Telegram оштрафовали на 3,8 млн за неудаление запрещенного контента. Итого — около 11 млн только за последние дни.

Может быть интересно

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Александр Ющенко в беседе с «Говорит Москва» назвал ситуацию абсурдной. По его словам, СМИ обсуждают возможные блокировки и многомиллионные штрафы, опираясь исключительно на слухи. «Он работает и остаётся одним из главных каналов связи. Хочется понять, какие конкретно претензии», — недоумевает депутат.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что будут последовательно вводить ограничения, чтобы добиться от мессенджера исполнения российских законов. В Кремле эту позицию поддержали. Дмитрий Песков , отвечая на вопросы журналистов, признал: замедление Telegram вызывает сожаление, но закон нужно выполнять. Переговоры с площадкой ведутся, однако результат пока нулевой.

К дискуссии подключились и регионы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публично заявил, что замедление Telegram мешает оповещать людей о безопасности. Свой канал он называл основным источником информации в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки.

По мнению депутатов, Роскомнадзор должен публично объяснить логику своих действий. И только потом — ограничивать доступ к ресурсу, которым пользуются миллионы граждан. Пока же, констатирует Ющенко, ни внятной позиции регулятора, ни понимания конечной цели у парламентариев нет.