Продажи нового Toyota Highlander стартуют в конце 2026 года

Японский автопроизводитель Toyota представил модель Highlander 2027. Это первая полностью электрическая версия автомобиля с таким названием и четвёртый электромобиль Toyota на территории США. Также это первый электромобиль японской компании, который собрали в США, а заодно первый электромобиль с тремя рядами сидений.

Toyota уже продаёт в США электрический кроссовер C-HR и электрический внедорожник bZ. Новая модель похожа на своих предшественников, только с более чёткими линиями и широкими крыльями. Ещё здесь есть утопленные дверные ручки в стиле Tesla, которые призваны улучшать аэродинамику, но в Китае были запрещены по соображениям безопасности.

Может быть интересно

Изображение: ToyotaБудет предложено несколько вариантов Highlander 2027, включая комплектации Limited и XLE (Executive Luxury Edition). Полноприводная версия Limited обладает батареей ёмкостью 95,8 кВт⋅ч и запасом хода 515 км. Комплектация XLE с передним приводом и батареей ёмкостью 77 кВт⋅ч даст запас хода 462 км. Полноприводный вариант XLE позволяет выбрать между батареей 77 кВт⋅ч и запасом хода 434 км и батареей 95,8 кВт⋅ч и запасом хода 515 км. Максимальная мощность полноприводных вариантов составляет 338 л.с., у переднеприводных вариантов этот показатель достигает 221 л.с.

Все версии позволяют разместить семь человек, третий ряд сидений складывается и позволяет перевозить грузы. Есть подогрев передних сидений, за дополнительную плату можно получить вентилируемые сиденья второго ряда с подогревом.

Продажи Toyota Highlander 2027 стартуют в конце 2026 года, в некоторых странах - в начале 2027 года. Цены будут объявлены ближе к этому моменту.