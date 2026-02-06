В интернете полно историй о том, как кто-то разочаровался в онлайн-играх, бросил их и сел проходить «Ведьмака», после чего познал дзен и радость игр. В таких статьях и роликах полно неприятных подробностей, которые показывают онлайн-игры не с лучшей стороны. И всячески восхваляют одиночные игры. Рассказывают, какие они хорошие, интересные и осмысленные. И как весело в них играть.

У меня же всё было наоборот – я разочаровался в одиночных играх и с головой ушел в онлайн-проекты. И с тех пор чувствую радость гейминга каждый день, с ужасом вспоминая дни, когда я понапрасну тратил вечера на сингл.

реклама





Сразу скажу, что я не играю в танчики, кораблики и самолетики. Меня не интересуют pay-2-win игры, гача-экшены и сомнительные проекты, нацеленные на выкачивание из игроков доната. В ММО я тоже уже много лет не играю. Мои любимые игры — это преимущественно шутеры (особенно азиатские), файтинги, настольные игры и всякие необычные онлайн-аркады. Также я люблю кооперативные игры от небольших издателей. Опыт в одиночных играх у меня тоже огромный — трудно найти игру, которую бы я прошел или хотя бы не попробовал пройти. Но больше всего мне интересны АА-игры, инди и японские игры. Они составляют процентов 30 от того, во что я играю.

В этом блоге я хотел бы рассказать, почему я выбрал мультиплеерные игры и никогда не променяю их на синглы.

Удобное управление без раздражающих механик

реклама





Отличительная черта онлайн-игр – простое и понятное управление. Всё интуитивно. Умеешь играть в одну игру – сможешь и в другие. В одиночных же играх управление часто представляет собой безумное нагромождение кнопок, в котором нет ни логики, ни смысла. И часто вы не можете их сменить. Полагаю, что это влияние геймпадов. И для меня до сих пор остается загадкой, как можно игнорировать ПК-игроков.

Thief – прекрасная игра. Но её анимации осмотра предметов явно лишние.Многие игры не дают игрокам полного управления. Вместо этого они показывают длительные и скучные анимации, которые лишают игрока возможностей. Хороший пример – перезапуск Thief. Вместо того чтобы просто взять вещь, Гаррет часами ощупывает картинные рамы. Или вот ещё пример, как раз из мира шутеров. Я не раз слышал о том, что Painkiller и Bulletstorm – две замечательных игры одной студии. Вот только в Painkiller вы можете запрыгнуть куда хотите. А в Bulletstorm нет. Там даже переход маленького заборчика будет сопровождаться длительной анимацией.

А ведь очень хочется куда-нибудь залезть, изучить мир. И хотя в этих играх был крутой мультиплеер, в Painkiller он был куда круче, потому что был основан на настоящей физике. А в Bulletstorm был просто набором игровых механик. Будь в Bulletstorm нормальное управление и упор на физику, его мультиплеер был бы куда безумнее и напряженнее.

Самый простой вариант QTE в одиночных играх — это QTE с мышкой. Но лучше игру он не делает.Бывает, что управление нормальное. Но у вас его отбирают ради того, чтобы заставить сыграть в мини-игру, или заставляют выполнить QTE. Вместо напряженного боя на мечах, адреналиновой драки или попытки кого-то остановить, вы будете жать кнопки. В некоторых играх они появляются на долю секунды. Не успел — проиграл. Начинай заново. Что в этом интересного? Почему настоящий геймплей заменяют на симулятор печати? Почему игроки не замечают этого? Неужели им правда нравится жать одну и ту же кнопку, чтобы не проиграть?

реклама





Хорошо помню, как на заре своей игровой истории решил пройти какую-то одиночную игру в час ночи. Все крепко спали, а я аккуратно нажимал на клавиши, чтобы никого не разбудить. И вдруг игра выдает мне необычную задачу: нужно быстро-быстро жать на пробел, иначе мне дальше не пройти. Я бью осторожно, чтобы не шуметь. Проигрываю. Бью на пробел сильнее – проигрываю. Начинаю бить по пробелу интенсивнее и наконец прохожу этот дурацкий момент. А заодно бужу всю семью. Прекрасное геймдизайнерское решение. Согласитесь, иначе сделать было просто невозможно. Когда игрок с огромной скоростью бьет по пробелу, он лучше погружается в сюжет, осознает всю его глубину, чувствует проработанность боевой системы и ожесточенность сюжетных коллизий.

В онлайн-играх такого нет. Там важно быстро принимать решения, менять оружие, закупаться, лутаться, искать предметы в тайниках. Важна скорость и полный контроль. А красивые анимации обычно есть на осмотре предметов и у моделек персонажей при движении. Вот где им самое место.

Можно ещё вспомнить, как одиночные игры любят менять управление, стороны движения и прочие подобные вещи. В основном, такие вещи свойственны старым проектам. Сколько раз я проигрывал в Metal Gear Rising: Revengeance, потому что на сценах, где я бегу к камере, я не могу понять, как двигаться и куда бежать. Зачем это было добавлять? Это так важно для слэшера? Или отряды в Prototype 2 — какое там ужасное управление и стрельба, что вспоминать не хочется.

На мой взгляд, все эти QTE на долю миллисекунды, барабанные партии на пробелы и другие раздражающие механики в игры добавляют разработчики, которые сами в игры не играют. Иначе я объяснить этого просто не могу. И зачем мне тратить свое время в играх, где 90% геймплея — это подобный экспириенс? Я лучше схожу в мультиплеер.

реклама





Играю, чтобы отдыхать

В одиночные игры я ходил как на работу. «Принеси-подай» квесты, гринд ресурсов, сотни поручений от неписей и прочая ерунда. Всё это изматывало. Хотелось сюжета и приключений. Но вместо этого тебя поглощала рутина. А если вдруг в игре была прокачка уровня, то приходилось буквально пылесосить всю игру, чтобы его поднять. Часто одни и те же локации я проходил по десять раз, в надежде, что мой уровень поднимется и меня пустят дальше. Весело ли это? Нет.

Если игра была с открытым миром, рутины становилось больше. Ты буквально должен был облазить каждый домик, захватить каждый аванпост, чтобы иметь хорошее снаряжение и полностью пройти игру. Ничего веселого в этом не было.

Battlefield 1 не просто красивая, но и масштабная. Будто кино посмотрел в кинотеатре.В некоторых играх нет гринда и скучных квестов. Но получить хорошую концовку можно только на третьем, десятом или двенадцатом прохождении. Бывает, что игра заставляет тебя играть самым скучным образом, чтобы не получить плохую концовку. Это тоже порядком выматывает. Это ни веселье, ни отдых, это работа. Скучная и изнуряющая.

Я люблю Nier Automata, но концовок там слишком многоМожно, конечно, сказать, что в некоторых онлайн-играх есть прокачка камуфляжей и батлпассы. Но их можно просто не делать. И играть в свое удовольствие. А вот в одиночных играх вы часто просто не можете продолжить игру, если не выполните сотню-другую однообразных квестов. Что же касается онлайн-игр с уровнем, далеко не всегда он критичен. В том же Killing Floor на нулевом уровне можно тащить даже на высокой сложности.

Ну и всякие соревновательные режимы и рейтинги — дело исключительно добровольное. Никто не заставляет вас туда идти. Я обычно играю в казуальные режимы и не вижу в этом ничего плохого.

Из онлайн-игр, на которые ходят как на работу, можно выделить различные ММО и игры со сложным геймплеем, но я в такие давно уже не играю.

Интересный лор Противостояние Солдата и Демомена в Team Fortress 2 было очень интересным событием, оставившим после себя море контентаЧасто игроки хвалят сюжеты одиночных игр. Называют их глубокими, захватывающими, чарующими, невероятными. Мне, увы, не повезло – 90% одиночных игр, что я проходил, были банальными, скучными, неинтересными и вторичными. Многие сюжеты повторяли друг друга. Поэтому играть было очень скучно. Я могу вспомнить лишь немного одиночных игр, сюжет которых мне понравился. И по большей части это будут инди-игры, визуальные новеллы и проекты, которые мало известны.

А вот лор онлайновых игр почти всегда крут и интересен. Интересно его искать, интересно его разбирать, интересно выяснять подробности. Ты не просто погружаешься в историю, ты живешь ей. Часто лор пишется буквально у тебя на глазах, ты участвуешь в событиях, которые попадают в лор. И влияешь на исход события. А что в одиночных играх? Там выбор игроков и их стиль прохождения часто вообще ничего не значит. И какую бы концовку ты не получил, как бы бережно не хранил сохранения, в новой части игры всё будет с точностью до наоборот. И твое прохождение ни на что не повлияет.

Разнообразные локации и их проработка Unreal TournamentОдна из самых сильных сторон онлайн-игр — это их карты. Они невероятно красивы, проработаны, с них не хочется уходить. Находясь на них, ты можешь посмотреть вдаль и понять, где ты находишься. Во многих одиночных играх уровни — это просто коридор, за которым ничего нет.

Castle из Black Sqaud - одна из самых красивых и захватывающих карт, что я знаюМожно рассмотреть, что написано на плакатах и табличках, поискать граффити или секреты. Часто у карт есть сильная атмосфера какого-то места или сеттинга. Лучшие киберпанк-локации всегда были в онлайн-играх – чего только стоят карты Unreal Tournament. Лучшие «жаркие» карты – в Team Fortress 2. Зимние карты – Pubg и Call of Duty. В этой же серии проработка карт вызывает удивление и уважение. Чего только стоит карта Raid, которая переносит вас на Голливудские холмы. Вы могли видеть их в фильмах, клипах и рекламе. Одна из самых моих любимых карт, она интересна тактически и визуально.

Raid – это настоящая классика серии Call of DutyХотите увидеть красоты Азии и Океании? Добро пожаловать в Black Squad. Любите свое, родное? Посмотрите на карту Train в Counter-Strike 2. Хотите увидеть бескрайние просторы и леса? Arma 3 и Squad ждут.

Dystopia сочетает в себе шутер и хакерскую игру в киберпространствеХотите фантастики? Влекут голоса чужих планет? Серия Halo. Когда-то работали чудесные шутеры Tribes и Section 8. Любите подводные красоты? Depth и Murky Divers уже ждут на берегу. Старожилы вспомнят киберпанк-игры Neocron, Ghost in The Shell и Dystopia. Перечислять можно бесконечно.

Под любой вкус и интересы можно найти онлайн-игру. А вот одиночные игры разнообразием сеттингов не радуют. Далеко не всегда онлайн-игры отличаются графикой и проработкой. Но старание заметно. Особенно на фоне игр современных, где локации уже давно не отличимы друг от друга.

Погружение в игру ARC RaidersОдна из самых сильных сторон онлайн-игр – это погружение в игру. Когда ты смотришь на великолепные локации, осматриваешь крутые модели оружия и гранат, слышишь «живой» звук окружения и слаженно играешь с командой, ты становишься частью игры. Тебя из нее уже не вытащить, ты слился с этим цифровым миром, чтобы играть. Тебе не мешает ни худ, ни механика, ни что-нибудь ещё. И не важно, Counter-Strike 2 это, Arma 3 или Battlefield 2042.

В одиночных играх так не бывает. Тебя все время отвлекают неписи и портят ощущение нахождения в истории глупые противники, застревающие в дверях боты, внезапно вылезающие кат-сцены и QTE. Как бы ты ни пытался погрузиться в мир, стать его жителем, поверить в происходящее, одиночная игра сделает всё, чтобы ты помнил, что это игра. Одиночные игры с сильным погружением – редкий гость на современных игровых платформах.

Гонки в начале Watch Dogs и GTA 5 – не лучшее начало игрыИногда одиночные игры рушат погружение из-за того, что её миссии представляют собой что-то нелепое, нелогичное и скучное. Тебя заставляют куда-то гнать на огромной скорости, и если ты не успеваешь, то проигрываешь. Тебе приходится заниматься примитивным, скучным стелсом. Или делать что-то, что непись мог запросто сделать сам. Интерес к игре пропадает моментально. В кооперативных играх эту проблему давно уже решили. А в мультиплеере её просто не было.

Интересные персонажи

Кто бы что ни говорил, персонаж — это прежде всего чардиз. По нему мы поможем понять, кто это, чем занимается и близок ли он нам по духу. И уже потом идет проработка его личности и раскрытие. Это хорошо понимают в анимации, это хорошо понимают художники, это хорошо известно всем творческим людям. Добродушный Хэвик, веселая Dva, брутальная Nyx, забавные пандарены и инклинги, спортивная IQ, маниакальная Джинкс — все это персонажи онлайн-игр.

Но создатели современных одиночных игр давно уже игнорируют это важное знание. Поэтому персонажи новых игр получаются скучными, безликими и никому не интересными. Иногда, чтобы получить признание игроков, персонажам приходится стать героями мемов и скандалов. Вспомните, какие персонажи из одиночных игр последних пяти лет вам реально запомнились? Я, кроме героев сюжетных компаний серии Call of Duty, никого не вспомню. Разве что персонажей японских игр.

А в онлайн-играх всё в порядке. Здесь полно примечательных персонажей с великолепной озвучкой и скинами. Потому что иначе нельзя. Игроки онлайн-игр не станут играть за героев, что им не нравятся. Это ценители одиночных игр могут за $70 купить предзаказ игры, главный герой или героиня которой не будут вызывать никаких эмоций вообще. А онлайн-игра с таким подходом просто умрет.

Яркие скины не только востребованы игроками, они помогают подчеркнуть их уровень игрыЯ читал кучу отзывов о том, что онлайн-игры стали цирком – там полно ярких персонажей, которые ломают атмосферу и прочее. Но ничего подобного не замечал. Почти всегда скины и персонажи вписывают в игру. Исключения можно пересчитать по пальцам. Я люблю, когда в игре есть выбор – хочешь, играй стандартным милитари-скином. Он менее заметен, и это дает преимущество. А хочешь – бери яркий аниме-скин и становись мишенью для всего сервера. Если есть скил, это не станет проблемой. Сам я играю и тем, и тем.

Доступность Многие онлайн-игры доступны бесплатно или имеют бесплатные версииНаконец, онлайн-игры доступны. Не только благодаря free-2-play проектам, но и за счет того, что цены на них обычно заметно ниже, чем на одиночные игры. Многое зависит от издателя, но в целом онлайн-игры никогда не были дорогими. Потому что онлайн зависит от того, насколько игра доступна. Кооперативные игры тоже чаще всего стоят недорого.

Во многих онлайн-играх вам не нужно тратить деньги для покупки чего-либо. Всё можно получить за дейлики, обменом, в награду или просто из бесплатного боевого пропуска. Я играю в онлайн-игры больше 15 лет и почти не плачу за них. Потому что всё, что нужно, и так падает. Были даже игры, что давали бесплатную копию для вашего друга, если онлайн был пуст. А некоторые игры имели дроп, который можно было продать и потратить на покупку других игр.

Вестерн Lead and Gold идет даже на старом ПК. Жаль онлайн оживает редко.А вот с сингл-играми так не получится. Они стоят денег, стоит денег и контент к ним. Лишь немногие разработчики могут выпустить бесплатные DLC, в которых будет много контента. Можно вспомнить ещё бесплатные раздачи. Но не факт, что игры с них вам будут интересны.

Помимо этого, многие онлайн-игры идут даже на слабом железе. А вот для одиночных игр желательно постоянно обновлять железо, иначе очередная новинка будет страшно тормозить.

Возможность играть одному

Многие онлайн-игры имеют одиночные режимы. Вы можете в одиночку, с ботами, играть в игру, которая вам очень нравится. Облазить места, которые не могли посетить в онлайне, попробовать тактики, которые были рискованными, изучить карты, сделать скриншоты, просто погулять по красивым местам. Также в таких режимах можно получать достижения.

И это хорошее решение для тех, кто не имеет опыта, скилла или реакции. Один мой друг не имел играть в Depth и постоянно умирал. Поэтому мы пошли в одиночный режим и играли против безобидных ботов. Это было классно – мы исследовали затонувшие корабли и базы, заплывали за границы карты, находили сокровища в затопленных пещерах. Из этой игры не хотелось уходить. Увы, этот режим был убран из игры.

Прямо сейчас я играю в Quake Champions, в режим с ботами. Я не большой знаток игры, и мой уровень куда ниже обычных игроков, поэтому я люблю играть против ботов. И даже если весь онлайн игры будет равен нулю, я смогу сыграть в неё. Точно также я когда-то играл на компьютере без интернета в Counter-Strike: Source. И боты были весьма сильные.

Высокое качество

Наконец, именно онлайн-игры славятся своим высочайшим качеством. И оно касается буквально всего: проработки деталей, моделей, визуала, оптимизации, озвучки и музыки, неткода и прочего. И особенно заметно это становится сейчас, когда одиночные игры превращаются в нейросетевые полигоны для испытания новых моделей и подходов. С онлайн-играми такое не прокатит – игроки чувствуют фальшь и ценят качество.

Скины из CS2 – прекрасный пример качества в современных онлайн-играх. Они проработаны до мелочей.В онлайн-играх ты по-настоящему понимаешь, что такое усилия и труд разработчиков. И не важно, Cube 2 это или World of Warcraft, Iron Grip: Warlord или Team Fortress 2. А вот в одиночных играх с их мыльными текстурами, стоковыми модельками, джинерик-дизайном уровней и отсутствием внимания к деталям это сделать тяжело. И хотя многие разработчики пытаются это исправить, меняются одиночные игры очень медленно. И стоит исправить одно, как портится другое.

Полуночный итог Одной из первых игр, что я искренне полюбил, был шутер GangWars. Увы, он давно закрытЗа пятнадцать лет активного гейминга я прошел множество игр. И поиграл в бесчисленное количество онлайн-игр. И для меня очевидно, что онлайн-игры — это основа гейминга. Без них не будет игровых магазинов, не будут развиваться геймдизайн и работа с движками. Онлайн-игры — это центр игровой вселенной. Но они подходят далеко не всем.

Каждый игрок сам должен выбрать, во что ему играть.

Не слушать блогеров и друзей, не вестись на стереотипы, а просто задуматься, чего он хочет от игр. Все эти разговоры об игровой импотенции и ноугеймсе имеют одну первопричину: люди играют не в то, во что хотят играть.

Кому-то нужен онлайн-маджонг и монополия, а кому-то sci-fi хоррор. Кому-то милитари-шутер, а кому-то его одиночная компания. Кому-то сюжетно-ориентированная RPG, а кому-то онлайн-пародия на Dungeons & Dragons.

Я выбрал именно онлайн-игры. Потому что они действительно меня развлекают, радуют, дают мне возможность проявить себя как геймера. И я не вижу ни одной причины уходить в сингл. Современные же геймеры часто всё сводят к одиночным ААА-играм и потом удивляются: а чего это меня игры не радуют?

Пробуйте разные игры, учитесь играть, не демонизируйте игры, которые вам не даются. Или которые вы не понимаете. И тогда вы никогда не разочаруетесь в играх и гейминге.