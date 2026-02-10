Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Петербурге изготовили последнее рабочее колесо гидротурбины для модернизации Чебоксарской ГЭС
Семнадцатое по счёту. Процесс модернизации станции был запущен в далёком теперь 2006 году.

Программа комплексной модернизации российских гидроэлектростанций (ГЭС) идёт уже больше четырнадцати лет, однако обновление непосредственно Чебоксарской ГЭС продолжается и того дольше — с 2006 года. За это время для станции было изготовлено шестнадцать рабочих колёс гидротурбин, а на днях Ленинградский металлический завод (филиал «Силовых машин») отрапортовал о выпуске семнадцатого и по совместительству последнего рабочего колеса.

Источник изображения: Ленинградский металлический завод / «Силовые машины».

Отмечено, что новые рабочие колёса турбины могут менять угол наклона лопастей, тем самым обеспечивая сохранение привычной скорости вращения при снижении расхода воды или же при заведомо её более низком напоре. Иными словами, новые гидротурбины Чебоксарской ГЭС обладают существенно более высоким КПД.

Напомним, что в России объём вырабатываемой электроэнергии увеличивается как интенсивным методом, за счёт модернизации генерирующего оборудования, так и экстенсивным — посредством введения в эксплуатацию полностью новых мощностей. Оба этих метода обязательны в условиях растущей доли промышленного производства в стране.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
