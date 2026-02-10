Южнокорейский производитель собирается начать промышленное производство своих процессоров следующего поколения во второй половине 2026 года

Ожидается, что в составе выходящих вскоре смартфонов Galaxy S26 на долю собственных процессоров Samsung Exynos 2600 придётся около 25%. Остальные три четверти аппаратов будут работать на чипах Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Изображение: Grok

Издание Korea Economic Daily со ссылкой на аналитика компании Kiwoom Securities Пак Ю-ака сообщает, что в 2027 году Samsung собирается сделать более значительную ставку на Exynos 2700. Уровень выпуска годных чипов на техпроцессе Samsung GAA 2 нм составляет примерно 50%, и Samsung ставит перед собой задачу увеличить количество заказов на эти чипы на 130%. Не исключено, что Samsung надеется со временем сделать процент выпуска годных чипов ещё выше.

Пока же компания попросила партнёров заняться продвижением техпроцесса второго поколения 2 нм GAA, известного как SF2P. Именно на его основе будет производиться чип Exynos 2700. Базовая разработка этого техпроцесса завершилась ещё в 2025 году. За счёт Exynos 2700 Samsung надеется сделать свой бизнес по выпуску чипов прибыльным.