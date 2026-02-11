По данным производителя AutoFlight, этот летательный аппарат является самым большим в мире. Он может работать в полностью электрическом или гибридном режиме.

На прошлой неделе китайский стартап AutoFlight представил, как он утверждает, самый большой в мире летательный аппарат eVTOL (электрический аппарат вертикального взлета и посадки). Летающее такси под названием Matrix ранее успешно совершило испытательный полет в городе Куньшань.

Изображение: нейросеть freepikРазмах крыльев Matrix составляет 20 метров, длина — 17,1 метра, а высота — 3,3 метра. В полностью электрической версии дальность полета составляет 250 километров, а в гибридной — 1500 километров, как поясняет AutoFlight в LinkedIn.

Длина кабины составляет 5,25 метра, ширина — 1,8 метра, а высота — 1,85 метра, поэтому высоким пассажирам, возможно, придётся пригнуться. В конфигурации для руления Matrix может перевозить 10 пассажиров, а VIP-версия — 6. В качестве альтернативы его можно использовать для перевозки тяжёлых грузов с грузоподъёмностью до 1,5 тонн.

По данным South China Morning Post (SCMP), AutoFlight рассчитывает получить сертификацию для пассажирских перевозок в течение следующих двух лет. Грузовой eVTOL «CarryAll» этого производителя, грузоподъёмностью 2 тонны, в настоящее время является единственным в своём роде, имеющим все необходимые разрешения в Китае.

Компания AutoFlight была основана в 2017 году и первоначально специализировалась на грузоперевозках. В 2024 году китайский гигант электромобилей CATL заключил стратегическое партнерство с компанией и инвестировал сотни миллионов долларов.

Две компании стремятся занять лидирующие позиции в области городских летательных аппаратов. 2026 год считается решающим в отраслевых кругах для перехода от прототипа к коммерческому продукту, пишет южнокорейское издание Digital Today.

Как сообщает SCMP, китайское правительство также работает над продвижением маловысотной авиации. Основные критерии для отрасли должны быть установлены к 2027 году, а соответствующие авиационные стандарты должны быть окончательно утверждены к 2030 году.

В частности, основное внимание уделяется инфраструктуре, управлению воздушным движением, мониторингу безопасности и вариантам применения. Помимо AutoFlight, в Китае также разрабатывают электросамолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании EHang, AeroHT и дочерняя компания Geely Aerofugia.