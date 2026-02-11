Альтернатива Windows — Linux — скоро получит еще одно обновление. Создатель операционной системы объявил об этом с выпуском версии 6.19.

Linux — одна из самых популярных альтернатив Windows, даже если установка операционной системы иногда может быть сложной. Основой для всех дистрибутивов является так называемое ядро Linux, которое постоянно разрабатывается его создателем Линусом Торвальдсом и его командой. Как сообщает Phoronix, Торвальд выпустил версию Linux 6.19 и уже намекнул на её преемника.

Изображение: нейросеть freepikВ версии Linux 6.19 была расширена поддержка старых видеокарт AMD, а также внесены многочисленные улучшения в файловую систему. Однако работа над операционной системой на этом не заканчивается. Торвальд подтвердил, что команда уже работает над следующей версией Linux. Он пишет:

«Как большинство из вас, вероятно, уже поняли, я постепенно приближаюсь к точке, где меня начинают смущать большие числа (у меня уже не хватает пальцев на руках и ногах). Поэтому следующая версия ядра будет называться 7.0».

Таким образом, Торвальд следует давней традиции. Как только номер версии мог бы перейти к .20, вместо этого происходит переход сразу к круглому числу в наименовании версии. Так, в данном случае, с 6.19 на 7.0 вместо 6.20. Эта особенность в именовании версий существует со времен Linux 3.0.

Первые новые функции, которые появятся в Linux 7.0, уже известны. Например, логотип загрузки, изображающий пингвина Tux, будет свободно настраиваемым. Также интересна функция «Расширение временного интервала», которая находится в разработке уже некоторое время. Она позволяет приложениям временно запрашивать у системы больше времени для выполнения критически важных задач.

Окончательного графика выпуска Linux 7.0 пока нет. Как сообщает 9to5Linux, первый релиз-кандидат для предстоящего обновления версии должен был выйти 22 февраля 2026 года. Если команда Linux будет следовать своей предыдущей практике выпуска семи релиз-кандидатов в течение семи недель, релиз должен состояться в середине апреля 2026 года. Однако, если команде Linux потребуется больше времени для тестирования и сбора отзывов, релиз, вероятно, будет отложен.