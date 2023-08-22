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10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3

Вспоминаем лучшие шутеры и экшены конца 90-х и начала нулевых годов, играть в которые не менее интересно, чем в знаменитые Half-Life и Quake.
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В первых частях блога про старые шутеры мы вспомнили лучшие из них, достойные встать в один ряд с такими хитами, как Half-Life и Quake, но по каким-то причинам не ставшими такими популярными. Тем не менее, про большинство из них слышали ПК-геймеры, начавшие играть в конце 90-х и начале нулевых годов. Но, чем дальше мы с вами будем заниматься поиском старых игр, тем больше шанс, что вы увидите в этой подборке шутер, пропущенный в свое время, но способный увлечь вас в 2023 году. Тем более, что для многих из них выходят ремастеры, подтягивающие графику, позволяющие использовать широкоэкранные разрешения вплоть до 4K и обеспечивающие запуск игры под современными ОС Windows 10 и Windows 11 без танцев с бубном.

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А возможна и такая ситуация, когда вы встретите в этом блоге игру, в которую долго и с азартом играли в детстве, но которую уже совсем забыли. Именно это произошло со мной, когда я наткнулся на шутер Heretic, ища игры для этого блога. И, похоже, вслед за прохождением ремастера Quake 2, теперь меня ждет прохождение Heretic, и это в то время, когда на ПК уже неделю установлены, но не запускались новые Baldur's Gate 3 и Remnant II. Думаю, такая ситуация нередка у многих ретрогеймеров.

Чем еще хороши старые шутеры, экшены и слешеры по сравнению с потомками, вышедшими за последние 10-15 лет, так это тем, что жанр тогда находился на стадии становления и поиска себя. Каждая игра старалась удивить и предложить что-то новое, а свежие игровые механики сыпались как из рога изобилия. И даже сегодня старые шутеры способны удивлять, предлагая интересные фишки, которые оказались не востребованными игроделами.

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А после сотен шаблонных новых игр, где вас встречает привычный компас, ведущий по игре за ручку, где здоровье восстанавливается само, без аптечек, а автосохранение позволяет совершенно не напрягаться во время игрового процесса, суровые старые шутеры показывают, насколько мы, ПК-геймеры, изнежились и потеряли ощущения адреналина и хардкора, которые теперь преобладают в основном в сетевых играх, но в гораздо больших количествах. И именно в старых шутерах есть отличный баланс захватывающего геймплея и достаточной сложности прохождения, чтобы получить ощущение победы и заряд дофамина.

Но давайте переходить к играм и начнем с Heretic, шутера, который сегодня для меня случайно всплыл из отдаленных уголков памяти.

Heretic

Heretic будет одной из старых игр в этом блоге, ведь он вышел в 1994 году, почти 30 лет назад. Разработала эту игру Raven Software, а издала — id Software, уже известная в то время по знаменитому шутеру Doom. Все игры в то время сравнивались с Doom и на первый взгляд Heretic выглядел его полным клоном, в котором действие перенесли в фэнтезийную вселенную. 

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Но при более детальном сравнении видны довольно существенные различия — в Heretic можно смотреть вверх и вниз, что было прорывом в те годы, летать с помощью специального артефакта, у всего оружия было два типа стрельбы, а водные и ледяные поверхности с особой физикой до этого не встречались в 3D-шутерах. Была заметно приятнее и графика, которая сегодня воспринимается уже настолько винтажной, что совсем не режет глаз. При желании можно скачать Heretic с улучшенными текстурами высокого разрешения, и с ними игра смотрится попросту великолепно.

Hexen

Игроки были в восторге от таких шутеров, как Doom и Heretic, и в 1995 году Raven Software создает сюжетное продолжение игры Heretic, шутер Hexen, а издает его id Software. Несмотря на бешеную популярность, трехмерные шутеры в середине 1990-х годов остаются довольно сложным в производстве продуктом, поэтому их мало и почти каждая игра становится хитом. Игроки с восторгом приняли и Hexen, где им снова предстояло воевать в привычном фэнтезийном сеттинге, бороться с ордами монстров, которые стали еще разнообразнее. Расширился и арсенал игрока, в игру добавились разрушаемые интерактивные предметы, а уровни стали не такими линейными, и иногда вам приходилось возвращаться на уже зачищенные от монстров места.

Chasm: The Rift

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Еще один олдскульный шутер, который совсем недавно получил обновленную графику — Chasm: The Rift. Эта игра вышла в 1997 году и уже успела основательно позабыться игроками, но появление ремастеров и переизданий для подобных старых хитов подстегивает интерес геймеров, часть из которых испытывает ностальгию по игре 25 летней давности, а часть — поиграет в нее в первый раз уже в обновленной графике. В Chasm: The Rift вам предстоит в роли морского пехотинца бороться с мутантами в разнообразных мрачных декорациях, а фишкой игры в свое время была возможность отстреливать врагам конечности. Даже в 2023 году это встретишь хорошо если в одной из десяти игр.

Redneck Rampage

Redneck Rampage или «Ярость деревенщины» — уморительный шутер про двух деревенских братьев, уничтожающих инопланетян, укравших их призовую свиноматку, выпущенный в апреле 1997 года компанией Interplay, которая в этом же году выпустит знаменитую RPG Fallout. Игра использует движок популярного шутера Duke Nukem 3D и выделяется на фоне конкурентов обилием низкопробного юмора — здесь и монстры из фекалий, и стреляющие лифчики, и постоянное упоминание алкоголя. В наши политкорректные времена выход такой игры практически невозможен и это хороший повод сыграть в Redneck Rampage.

Kingpin: Life of Crime

Еще одна игра, изданная компанией Interplay — Kingpin: Life of Crime, вышла в 1999 году. В этом шутере вы попадаете на самое дно криминальных трущоб, из которых начинаете свой путь наверх, чтобы добраться до босса местной преступной группировки и отомстить ему. Звучит банально но, если учесть, что действие игры происходит в мрачном прошлом, которого никогда не было, очень похожим на 30-е годы XX века, но с продвинутыми технологиями, то смотришь на Kingpin: Life of Crime совсем другим взглядом. 

Игра создана на движке Quake II, но рисует гораздо более приятную картинку, а вдобавок разработчикам удалось реализовать не только катсцены и диалоги на этом движке, но и простые квесты и даже общение с NPC с разными вариантами ответов. Kingpin: Life of Crime — еще одна игра, в которую я играл на первом, только что купленном компьютере, но успел почти полностью позабыть, и, похоже, ее я начну проходить после Heretic, а Baldur's Gate 3 опять придется подождать.

Crusaders of Might and Magic

Фэнтезийны сеттинг в играх нравился игрокам и стал встречаться все чаще, например, в 1999 году на ПК выходит слешер с элементами RPG Crusaders of Might and Magic, действие которого происходит во вселенной Might and Magic, хорошо знакомой геймерам по серии одноименных ролевых игр. В игре интересный сюжет и качественно сделанная боевая система, которая позволяет не только махать холодным оружием, но и применять заклинания, а сам игрок от убийства врагов получает опыт и переходит на новые уровни.

Tom Clancy's Rainbow Six

Но есть группа игроков, и довольно обширная, которая не любит всякие магические штучки, инопланетян и футуризм. Эти геймеры будут в восторге от тактического реалистичного шутера Tom Clancy's Rainbow Six, в котором вам предстоит бороться с террористами, возглавляя отряд специального назначения. Перед заданием в Tom Clancy's Rainbow Six вам первым делом предстоит выбрать оперативников, которых вы возьмете в отряд — характеристики и навыки у них различаются и от их комбинаций будет зависеть то, как вы будете проходить миссию. Затем вам предстоит разбить отряд на группы и спланировать то, какая группа и какие действия будет выполнять.  

Delta Force 2

Если же такой геймплей, как в Tom Clancy's Rainbow Six, для вас кажется слишком сложным, стоит обратить внимание на серию игр Delta Force. Эта серия тактических шутеров полюбилась игрокам конца 1990-х и начал нулевых годов, сочетая реализм и простоту в нужной пропорции. В 1999 году вышла вторая часть серии — Delta Force 2, в которой вам предстояло разобраться с террористами в 20 миссиях на обширных территориях, выбирая нужные вам виды вооружения перед началом миссии. Что интересно, игра использовала воксельный движок Voxel Space 3, который, в отличие от привычных нам полигональных движков, использует не треугольники, а воксели, название которых образовано от слияния двух слов volumetric и pixel, что означает объёмный пиксель. Это была очень перспективная технология, которая пыталась конкурировать с традиционными трехмерными движками, но оказалась слишком требовательной для "железа" тех лет.

MDK2

Если жестокое истребление нечисти и террористов на экране ПК школьниками в те годы вызывало порицание бабушек и мам, то в такие веселые шутеры с мультяшной графикой, как MDK2, они могли играть практически беспрепятственно. Игра MDK2 была разработана компанией BioWare и издана Interplay в 2000 году. В те годы дела у Interplay, подарившей нам первые игры серии Fallout, Planescape: Torment, Baldur’s Gate и Icewind Dale, еще шли хорошо и продажи у шутера MDK2 были отличные. В нем вам предстояло взять под контроль трех персонажей, самым интересным из которых был кибернетический пес Макс и спасать Землю от инопланетных пришельцев, иногда решая довольно простые головоломки. В 2012 году был выпущен ремейк MDK 2 HD и именно его стоит установить на ПК, чтобы вспомнить эту старую добрую игру.

Turok: Dinosaur Hunter

Еще один классический шутер 90-х годов - Turok: Dinosaur Hunter, вышедший в 1997 году. В нем вам предстоит сражаться с различными врагами, среди которых будут динозавры, в сюрреалистическом мире, разделенном на семь отдельных зон. Зоны будут открываться по мере прохождения игры и открытия игроком новых умений и нахождения различных гаджетов. Арсенал Турока, еще известного как Таль-Сет, воина индейского племени, включает в себя самые знаменитые образцы огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, а патроны к оружию придется собирать из убитых врагов.

В начале блога я упомянул игры Baldur's Gate 3 и Remnant II, которые занимают на моем SSD почти 200 ГБ, и это только пара игр. Добавьте сюда место под Windows, программы и файлы пользователя и получится, что SSD объемом 250 ГБ годятся сегодня только для самых бюджетных сборок, где будет устанавливаться только одна новая игра за раз. А если вы привыкли оставлять на SSD игры, чтобы пройти их потом, когда вернется интерес, или когда появится свободное время, то разумным минимальным объемом накопителя в 2023 году становится 1000 ГБ. Тем более, что цены на них заметно упали в 2023 году и даже после роста курса валют шуструю модель можно купить дешевле 5000 рублей. Например, в Регарде из недорогих моделей объемом 1 ТБ популярны KingSpec (NX-1TB), Netac NV3000 и ADATA Legend 800.

Пишите в комментарии, какие игры вы бы добавили в этот список?

Блоги про старые шутеры, часть 1, часть 2.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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