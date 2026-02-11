Чешский бренд Jawa сертифицировал четыре ретро-мотоцикла для российского рынка. Возможно, это станет первым шагом к возвращению популярной в СССР марки.

Чешский мотоциклетный бренд Jawa, культовый для советской эпохи, сделал первый шаг к возможному возвращению на российский рынок. Компания получила одобрения типа транспортного средства на четыре модели: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Обычно такая процедура предшествует началу официальных продаж.

Может быть интересно

JAWA 350 CL Pérák Источник: www.jawa.eu

Современные «Явы», производимые с 2018 года под крылом индийского концерна Mahindra, представляют собой ретро-стилизованные мотоциклы среднего класса. Они оснащены одноцилиндровыми двигателями объёмом от 299 до 334 куб. см (мощность 23–30 л.с.) и визуально отсылают нас к классическим моделям Jawa 250/353 и 350/354. Данные модели были символом престижа и качества для советских мотолюбителей.

Однако получение сертификатов не гарантирует возвращения, это лишь формальная возможность. Решение о реальном старте продаж будет зависеть от экономической целесообразности для компании в текущих условиях. На данный момент не объявлено ни о дистрибьюторах и дилерах, ни о ценах, ни о сроках поставок.

Бренд Jawa, основанный в 1929 году, пережил банкротство в 1990-х и был возрождён индийским промышленным гигантом. Производство расположено в Индии, а штаб-квартира дизайна и разработки остаётся в Чехии. Таким образом, если возвращение состоится, российские покупатели получат не чехословацкую, а современную «глобальную» «Яву». Это будет лишь ностальгический образ, воплощённый с помощью современных технологий трудолюбивыми индусами.