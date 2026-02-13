Чипы памяти теперь занимают порядка 20% от себестоимости, тогда как ранее этот показатель находился на уровне 3%

Глобальный дефицит памяти добрался до того, о чём до этого даже не думали. Если раньше мы переживали, что подорожают смартфоны и компьютеры, то теперь эстафету приняли маршрутизаторы. Аналитики Counterpoint Research бьют тревогу: за последние девять месяцев цены на память для широкополосных устройств взлетели почти в семь раз. Для сравнения — та же DRAM для смартфонов подорожала «всего» втрое.

Источник изображения: TP-Link

Такой разрыв является в основном следствием неравномерных объёмов и переговорных позиций компаний. Телефонов производят миллиарды, у вендоров там давно выстроены жёсткие контракты с производителями памяти. А с роутерами всё иначе: партии меньше, поставщики мельче, договариваться о ценах сложнее. И когда ИИ-серверы начали сметать память тоннами, именно производители сетевого оборудования оказались в самом уязвимом положении.

Ещё год назад оперативная память в роутере среднего сегмента весила в цене каких-то три процента, а сейчас — больше двадцати. Теперь пятая часть стоимости домашнего устройства, которое просто раздаёт Wi-Fi, это чипы памяти. TP-Link, который сейчас доминирует на рынке, пока пока не сообщает об изменении ценовой политики. Но аналитики уже советуют телеком-операторам и обычным покупателям не тянуть. При необходимости обновить роутер на модель с приличным железом внутри — лучше не откладывать данную покупку.