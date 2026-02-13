Рекомендуется не использовать кабели от разных моделей модульных БП.

Потеря данных на жёстком диске является достаточно неприятной ситуацией практически для любого пользователя, а внезапный характер этого события может ещё больше расстроить — именно так случилось и с участником платформы Reddit под ником HellBlade64, который рассказал свою историю о вышедшем из строя HDD, пишет издание Tom's Hardware.

По словам пострадавшего пользователя, недавно он решил подключить свой SATA-диск Seagate Exos X16 объёмом 14 ТБ к источнику питания, расположенному на корпусе ПК, который, судя по всему, был запитан от модульного блока питания Seasonic Focus, думая, что он является универсальным, но ошибался, так как сразу после этого диск вышел из строя, издав «щелчок».

Владелец HDD считает, что основная причина, которая привела к негативным последствиям, заключается в отсутствии стандартизации модульных блоков питания и функций безопасности, отключающих питание в случае несовместимости. При этом некоторые участники Reddit удивляются, каким образом источник питания, размещённый на корпусе ПК, вообще удалось подсоединить к модульному БП.

Издание отмечает, что кабели от разных моделей модульных блоков питания использовать крайне не рекомендуется, если, конечно, производитель не подтверждает их совместимость, что и доказывает описываемый случай.