Всем привет! С вами Zero, и это майский выпуск «Народного ПК» – рубрики, в которой я рассказываю об оптимальных или близких к оптимальным игровых конфигурациях в разных бюджетах. Начну я, как обычно, с отметки в 100 тысяч рублей. Российская национальная валюта наконец-то снова укрепилась, и за один доллар на момент написания материала дают не 80+, а 76-77 рублей. Посмотрим, отразилось ли это на ценах – отечественные ритейлеры, как правило, быстро и радостно их повышают, но крайне неохотно снижают. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает сегодняшний список комплектующих, как много месяцев подряд, «народный шестиядерник» – отлично знакомый опытным компьютерщикам Intel Core i5-12400F. Почему именно он? Все просто. Core i5-13400F – это не новенький Raptor Lake, а тот же Alder Lake, производительность у него выше ненамного, а вот цена – выше аж на 4 тысячи рублей. Что же касается предложений AMD, Ryzen 5 5600 и 5600X уступают «двенадцать тысяч четырехсотому» в играх, а Ryzen 5 7600X стоит значительно дороже, а также требует использования материнских плат на новых чипсетах сокета AM5, и, что еще важнее, DDR5 памяти, которую, в отличие от DDR4, пока не получится назвать дешевой.

По производительности Core i5-12400F по-прежнему хорош – он не станет узким местом системы в любых сценариях использования. К нему можно смело докупать видеокарту продвинутого игрового или даже субфлагманского сегмента – например, RTX 4070. Но в бюджет в 100 тысяч рублей такая, к сожалению, пока не поместится, хотя на российском рынке можно наблюдать тенденцию к некоторому удешевлению компьютерных комплектующих – сказалось укрепление национальной валюты.

Для Core i5-12400F хорошо подойдет практически любая материнская плата на чипсете Intel B660, но в качестве варианта по-умолчанию предлагаю выбрать ASUS PRIME B660M-K D4. У нее даже есть радиатор, защищающий от перегрева подсистему питания, хотя с выбранными мной CPU, кулером и корпусом необходимости в нем не будет. Гораздо более важное преимущество – наличие двух разъемов для M.2 PCI-Express твердотельных накопителей, поскольку, как показывает мой опыт и опыт моих друзей и знакомых, увлекающихся компьютерными играми, одного SSD со временем начинает не хватать, даже если это двухтерабайтник. Если же используется накопитель на терабайт, или, тем более, на 500 ГБ, то ожидать, что свободного места хватит надолго, не приходится.

ID-COOLING SE-214-XT – один из лучших башенных кулеров в ценовой категории «около 1500 рублей» – он способен справиться и с ощутимо более горячими процессорами, нежели «двенадцать тысяч четырехсотый» – может, насчет 180 Вт производитель несколько преувеличил, но не сильно. Состоит система охлаждения из средних размеров радиатора с четырьмя тепловыми трубками и тихого, но эффективного 120-миллиметрового вентилятора. Вообще, на рынке достаточно много подобных кулеров, но большинство из них содержат те или иные конструктивные просчеты, из-за которых они не так хорошо отводят от процессора тепло, как рассматриваемая модель. Что же касается продукции компании ID-COOLING в целом – она часто является оптимальной по соотношению стоимости и характеристик, за что заслуженно любима компьютерщиками и геймерами.

Оперативной памяти в конфигурацию за 100 тысяч рублей крайне желательно сразу установить 32 гигабайта, чтобы в дальнейшем не приходилось докупать дополнительные модули. Требуемый же объем, как обычно, следует набирать двумя планками ради активации двухканального режима, существенно повышающего производительность подсистемы памяти. Комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей Patriot Viper Steel стоит меньше 7 тысяч рублей – с учетом того, что такого объема хватит на весь жизненный цикл рассматриваемой сборки, цена просто смешная. Да и характеристики у предлагаемой мной памяти приличные – частота 3200 МГц и тайминги 16-18-18 давно стали для бюджетных и среднебюджетных конфигураций «золотым стандартом».

Твердотельный накопитель стоит для начала взять хотя бы на терабайт, чтобы иметь возможность установить достаточное количество игр. Полутерабайта, с учетом того, что многие современные проекты весят 100-150 ГБ, хватило бы крайне ненадолго, вдвое большего же объема должно хватить, чтобы накопить деньги на второй SSD – двухтерабайтный или четырехтерабайтный. Если говорить конкретно о ADATA XPG SX8100, то это хорошая недорогая модель, возможностей которой будет более чем достаточно для любых игровых и домашних сценариев использования. Да, она уступает флагманским накопителям в скорости последовательных чтения и записи, но на практике вы это заметите разве что при копировании больших объемов файлов, но никак не в повседневной работе и не в гейминге.

Хотелось бы, конечно, предложить для сборки за 100 тысяч рублей новенький графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070, но увы, он стоит слишком дорого, поэтому придется обойтись моделью предыдущего поколения – RTX 3070 Ti. Впрочем, она тоже отлично справляется с актуальными играми в разрешении FullHD и хорошо, или как минимум неплохо – в разрешении QuadHD. Хотя, конечно, если вы захотите активировать в условном Cyberpunk 2077 в разрешении QuadHD трассировку лучей на ультра, вам придется включить и DLSS, в противном случае вы рискуете столкнуться с просадками частоты кадров до некомфортных значений. Стоит отметить, что технология DLSS, если не использовать режимы Performance, и, особенно, Ultra-Performance, практически не «мылит» изображение, поэтому с ней вы сможете наслаждаться максимальными или околомаксимальными настройками графики в любых проектах. А вот на комфортный гейминг в разрешении 4K надеяться не стоит – GPU не хватит ни производительности, ни видеопамяти.

Блок питания, как обычно, советую взять с запасом по мощности – отлично подойдет, например, 700-ваттная модель Chieftec Element ELP-700S. «Честных» Ватт по линии 12В здесь 648, но и этого более, чем достаточно для нашей конфигурации, а еще БП тайваньского бренда, как правило, достаточно надежны и беспроблемны, а также оснащаются качественными для бюджетного сегмента вентиляторами, не создающими лишнего шума. Гнаться же за высоким КПД, отстегивающимися кабелями, ARGB-подсветкой и другими «фишечками» дорогих моделей, когда бюджет на всю сборку составляет около 100 тысяч рублей, я не советую – лучше вложить дополнительные средства в те компоненты системы, что напрямую влияют на производительность. При этом чрезмерно экономить на БП тоже не стоит – китайские Noname-модели покупать просто-напросто опасно. Они могут быстро выйти из строя и унести за собой часть остального железа.

Zalman N5 OF – один из лучших корпусов в своей ценовой категории, по крайней мере, после того, как еще два шасси того же производителя (Z3 Plus и I3 Edge) заметно подорожали. В отличие от многих конкурирующих решений, он достаточно хорошо продуман с инженерной точки зрения и обладает достойной организацией пространства, а также по-умолчанию оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Для рассматриваемой в статье конфигурации этого более, чем достаточно, при этом данный кейс можно использовать и для сборок с более высоким тепловыделением, но тогда желательно докупать как минимум один вентилятор – на выдув, на верхнюю панель. Серьезный недостаток у Zalman N5 OF только один – ограничение по высоте процессорного кулера. Увы, но топовые «башни» не влезут – для Noctua NH-D15 лучше выбирать что-то другое.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, посмотрим на итоговую таблицу:

Укрепление рубля на этот раз довольно быстро привело к снижению цен на компьютерное железо в российских магазинах – в сборку за 100 тысяч снова удалось поставить видеокарту RTX 3070 Ti, а не «обычную» RTX 3070. Материнская плата также выбрана более серьезная, чем в апреле, когда за один доллар давали около 81-82 «деревянных». В общем, жизнь, как говорится, налаживается, хотя хотелось бы, конечно, использовать графический ускоритель поколения Ada Lovelace, а не Ampere. Ждем выхода RTX 4060 Ti и RTX 4060.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, если бюджет немного меньше?

Можно взять 16 гигабайт оперативной памяти двумя восьмигиговыми планками и 500-гигабайтный твердотельный накопитель. Или даже RTX 3070 вместо RTX 3070 Ti. Но не советую – лучше немного подкопите или займите.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Здесь ответ однозначный – в графический ускоритель. Смело покупайте NVIDIA GeForce RTX 4070 или даже RTX 4070 Ti. На видеокарты AMD смотреть не советую – они хуже в трассировке лучей, а еще «красная» технология FSR значительно уступает «зеленой» DLSS 3/Frame Generation.

Чего стоит ждать – подорожания или удешевления комплектующих?

Надеяться стоит на лучшее, а готовиться к худшему. Для серьезного удешевления никаких причин точно не предвидится, поэтому и выжидать с приобретением нового ПК нерационально. Разве что вы ждете нового железа, например, RTX 4060 Ti.

Может, стоит заказать RTX 4070 из-за рубежа?

Это хороший вариант, но с того же Computeruniverse придется заказывать через посредника – в Россию они не доставляют из-за санкций Евросоюза. Впрочем, в Казахстане хватает посредников, помогающих гражданам РФ с интернет-покупками – как физических лиц, так и компаний. А беспошлинный порог продлили, и он составляет 1000 евро до 1 октября. Учтите, что посылка должна до 1 октября пройти таможню, так что, например, делать заказ в сентябре будет уже не так выгодно.

Видеокарты AMD вообще не стоит рассматривать?

Если вас интересует трассировка лучей – не стоит. Если же рейтрейсинг включать не планируете – можно рассматривать. На графические ускорители NVIDIA банально есть у гораздо большего количества геймеров, да и технология DLSS что во второй, что в третьей версии работает куда лучше, чем FSR.

Заключение

Рубль укрепился, и комплектующие подешевели, причем это случилось на удивление оперативно – обычно ритейлеры после увеличения цен стараются удержать их на повышенном уровне максимально длительное время. Благодаря быстрому удешевлению железа майская сборка в бюджете 100 тысяч рублей получилась ощутимо лучше апрельской и примерно сравнима с мартовской – RTX 3070 Ti определенно производительнее, чем RTX 3070, хотя и горячее. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!

