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Всем привет! С вами Zero, и это мартовский выпуск «Народного ПК» в бюджете до 50 тысяч рублей – посмотрим, как за месяц изменились цены в российских магазинах, и удастся ли собрать более производительную конфигурацию, чем в феврале, примерно такую же, или, возможно, придется на чем-то экономить. С учетом не самого оптимального для компьютерщиков и геймеров курса рубля – скорее последнее, но узнаем по ходу дела. Поехали!

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Современный шестиядерный процессор в бюджет не поместится без чрезмерной экономии на других компонентах системы, например, на графическом ускорителе, поэтому придется довольствоваться четырехъядерником. Intel Core i3 10105F предлагается в «Ситилинке» всего за 5.5 тысяч рублей, при этом данный CPU выдает хорошую для своей цены производительность и отличается невысоким по меркам 2023 года TDP. Что же касается отсутствия видеоядра – оно в нашем случае не понадобится, поскольку будет использоваться дискретная игровая видеокарта. Хотелось бы, конечно, поставить в сборку хотя бы Core i3-12100F, но он стоит значительно дороже, как и материнские платы на соответствующем сокете. Примерно столько же, сколько «двенадцать тысяч сотый» – 8-9 тысяч рублей, стоит и шестиядерный AMD Ryzen 5 3600.

От материнской платы нам, по сути, нужно только две вещи – совместимость с выбранным центральным процессором и наличие хотя бы одного разъема M.2 для SSD, поскольку использовать в качестве системного диска в 2023 году 2.5-дюймовый SATA III твердотельный накопитель, или, тем более, HDD – вариант явно не самый оптимальный. Одна из самых доступных МП, соответствующих заданным критериям – это MSI H510M-A PRO. Заранее соглашусь с комментариями о том, что не дело, когда материнская плата стоит дороже, чем CPU, но что тут уж особо ничего не поделать, разве что можно обратиться ко вторичному рынку, но это скорее вариант для опытных компьютерщиков, которые смогут внимательно осмотреть и проверить приобретаемое железо.

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Aerocool Verkho 2 Plus – один из лучших кулеров в своем ценовом сегменте. Несмотря на крайне низкую стоимость (около тысячи рублей), он обладает тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости вращения. И то и другое у столь недорогих систем охлаждения встречается далеко не всегда. Да, площадь радиатора у модели не самая большая, но для «десять тысяч сто пятого» эффективности Verkho 2 Plus хватит, причем с запасом. Однозначно превосходит он и боксовые кулеры, причем как «синие», так и «красные» – не только по качеству отвода тепла, но и по акустическому комфорту. Адекватных конкурентов в районе тысячи рублей я рассматриваемой СО не нашел – возможно, кто-то подскажет в комментариях.

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По оперативной памяти рекомендация стандартная – 16 гигабайт (лучше бы 32, но бюджет не позволяет), обязательно двумя планками, чтобы работали оба канала, а не один, и не было просадки пропускной способности. Частота – 3000-3200 МГц, тайминги – 16-20-20 или 16-18-18. Подойдет, например, комплект Patriot Viper Steel, но имеются на рынке и другие наборы со схожими характеристиками и ценой в районе 4 тысяч рублей, что по меркам 2023 года – деньги небольшие. Только не берите низкочастотную память, например, DDR4-2400 или DDR4-2666. Разница в стоимости по сравнению с DDR4-3000 или DDR4-3200 пренебрежимо мала, а вот разница в производительности будет ощутима. Планки нужны форм-фактора DIMM, SO-DIMM используется не в настольных ПК, а в ноутбуках и некоторых моноблоках.

Для операционной системы, ПО и игр предлагаю взять полутерабайтный твердотельный накопитель на 3D TLC памяти, оснащенный DRAM-буфером, например, ADATA XPG SX8100. Можно купить и безбуферный SSD, но, если будете выбирать из таких – внимательно изучите тесты. Некоторые решения без быстрого кэша демонстрируют приличную производительность в большинстве сценариев использования, но в отдельных наблюдаются резкие просадки. В случае накопителей с DRAM-буфером такое встречается гораздо реже, поэтому часто PCI-Express 3.0 SSD, оснащенный подобным кэшем, на практике оказывается лучше, чем PCI-Express 4.0 SSD без него. Впрочем, все сильно зависит от контроллера, памяти, прошивки и других факторов. В случае ADATA XPG SX8100 за производительность можно не переживать – этот накопитель проверен временем, и его, во многом из-за скромной цены, используют множество геймеров.

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Графический ускоритель AMD Radeon RX 6600 производительнее, чем RTX 3050, и, тем более, GTX 1660 Ti/Super, поэтому, если финансовые возможности позволяют, стоит выбрать именно его. Самая доступная из имеющихся на российском рынке модификаций «шесть тысяч шестисотой» – от Sapphire, также в некоторых магазинах, например, в «Ситилинке», за 25-26 тысяч можно приобрести вариант от MSI. Оба они, конечно, не хватают звезд с неба, но со своими задачами вполне справляются. И пусть вас не смущают скромно выглядящие системы охлаждения – это не RTX 4090, чтобы городить огромный радиатор, пронизанный множеством тепловых трубок. Если же говорить о производительности, то RX 6600 хватит для того, чтобы играть в любые проекты в разрешении 1920x1080 пикселей на высоких или максимальных настройках, хотя, конечно, без трассировки лучей. Лишь в отдельных играх придется подбирать параметры графики вручную, да и то, скорее, из-за плохой оптимизации. А вот для 2K карточка уже слабовата.

Блок питания предлагаю взять пусть и бюджетный, но достаточно надежный, не шумный и обеспечивающий нашей конфигурации приличный запас мощности. Речь идет о модели DeepCool DE600 V2, хотя если ее в вашей локации не купить, можете также присмотреться к решениям Chieftec и Zalman – именно эти компании предлагают в начальном сегменте приличные БП, которые, как правило, без проблем работают по 5+ лет, а когда выходят из строя – не уносят за собой остальное железо. Главное – ни в коем случае не приобретайте решения непонятных Noname-брендов на AliExpress или в российских маркетплейсах. Попытка сэкономить 500 или даже 1000 рублей может обернуться головной болью и выходом из строя материнской платы и других комплектующих.

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AeroCool Cylon – не самый просторный и продуваемый корпус, да и вентиляторов в него больше четырех не поставить, но большее количество недорогой конфигурации с невысоким энергопотреблением и тепловыделением и не требуется. На самом деле, должно хватить даже одной предустановленной 120-миллиметровой «вертушки», установленной сзади и работающей на выдув, если же не хватит – просто докупите к ней в дальнейшем еще одну. С точки зрения дизайна шасси выглядит вполне стильно и современно, хотя полоса подсветки на фронтальной панели понравится не всем – многих любая подсветка спереди корпуса, если он стоит не под столом, отвлекает от происходящего на экране. Тем не менее, в бюджетном сегменте в принципе практически нет хороших шасси – все они в той или иной мере заставляют мириться с компромиссами. В случае Cylon хотя бы можно установить несколько 120-мм вентиляторов, многие же другие корпуса стоимостью около 3-3.5 тысяч рублей не дают и такой возможности.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, посмотрим на конфигурацию в сборе.

Производительность сборки по сравнению с вариантом прошлого месяца не пострадала – основные комплектующие выбраны такие же, как и в феврале, а вот корпус пришлось использовать более простой и бюджетный, поскольку Zalman S3 TG, оснащенный тремя вентиляторами, подорожал, и стал стоить 4.5 тысячи рублей. Впрочем, это может стать проблемой разве что в случае серьезного апгрейда с заменой процессора или видеокарты на гораздо более мощные модели. А для такого апгрейда конфигурация за 50 тысяч в принципе не особо предназначена, поскольку в ней используются материнская плата начального уровня с не самой продвинутой (это мягко говоря!) подсистемой питания, а также недорогой БП.

FAQ (Вопросы и ответы)

Надолго ли хватит такой конфигурации?

К сожалению, нет. Точнее, так – запускать новые игры на ней можно будет долго, но запаса производительности у сборки нет. Бюджет в 50 тысяч применительно к игровому ПК в 2023 году можно считать достаточно скромным – если вам требуется компьютер, с которым можно играть в любые проекты на максимальных настройках сейчас и на высоких – в ближайшие годы, то обратите внимание на сборку за 100 тысяч – ссылка на нее будет в конце статьи.

А на чем можно сэкономить?

Можно взять корпус со встроенным блоком питания, но часто такие БП настолько отвратительного качества, что я подобный вариант крайне не рекомендую.

Может, лучше взять на вторичном рынке комплект из процессора AMD Ryzen 5 3600, материнской платы, кулера и 16 ГБ оперативной памяти?

Да, такой вариант будет производительнее: «три тысячи шестисотый» – это пусть уже устаревший, но по-прежнему неплохой шестиядерник. Но в рамках статей серии «Народный ПК» я, за исключением спецвыпусков, рассматриваю новое железо, продающееся в магазинах. При работе со вторичным рынком есть свои риски, и связываться с б.у. комплектующими неопытным пользователям лучше только при поддержке старшего товарища. Или при наличии свободных денежных средств, с которыми не жалко расстаться.

Система охлаждения RX 6600 от Sapphire не внушает доверия. Она точно справится?

Точно. TGP у карточки небольшой – всего 132 Вт.

Есть ли шансы, что комплектующие вскоре начнут дешеветь?

Маловероятно – курс рубля и другие факторы этому не способствуют. Скорее следует ожидать сохранения текущих цен и даже подорожания некоторых позиций.

Заключение

При сборке игрового компьютера в бюджете до 50 тысяч рублей в 2023 году неизбежно приходится на чем-то экономить, тем не менее, приобрести комплектующие, позволяющие комфортно играть в современные игры, пусть и не всегда выкручивая настройки на максимум, все-таки можно. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации и дальнейшей динамики цен на железо в российских магазинах? Пишите в комментариях!

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