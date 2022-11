За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение



Всем привет. С вами Zero, и это ежемесячная рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рекомендую оптимальные игровые сборки под разный бюджет. Конкретно в сегодняшней статье я расскажу о конфигурации стоимостью не более 75 тысяч рублей – цены будут московскими, из онлайн-каталогов популярных ритейлеров «Ситилинк» и «Регард». Посмотрим, позволит ли продолжающееся снижение цен на компьютерные комплектующие собрать более производительный ПК, чем месяц назад. Поехали!

Шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F поколения Alder Lake станет отличной основой как для сборки за 100 тысяч, так и для более доступной конфигурации – стоит он по современным меркам совсем недорого, а также демонстрирует выдающуюся для такой цены вычислительную мощность и не требует каких-либо ухищрений для организации отвода тепла. Любого кулера стоимостью 1400-2000 рублей, рассчитанного на 170-200 Вт тепла, хватит с солидным запасом. По соотношению цены и характеристик «двенадцать тысяч четырехсотый» по-прежнему остается лучшим вариантом: он опережает Ryzen 5 5600 и 5600X, что же касается новенького 7600X – этот представитель поколения Zen 4 стоит намного дороже. Скорее всего, Core i5-12400F не утратит своей роли «народного игрового CPU» даже после появления 13400F, который, по слухам, может быть основан не на свежей архитектуре Raptor Lake, а тоже на Alder Lake.

Если какой-то тип комплектующих для ПК в российских розничных сетях сейчас дешевеет не так сильно, как остальные, так это материнские платы – за более-менее приличную модель на чипсете B660 придется отдать почти 10 тысяч рублей, а за продвинутую, подходящую для процессоров с 8 производительными и 4-8 энергоэффективными ядрами вроде Core i7-12700F – еще на несколько тысяч больше. Нам, впрочем, хватит и Gigabyte B660M GAMING DDR4 за 9.5 тысяч – у нее есть и радиатор, защищающий подсистему питания от избыточного нагрева, и два разъема M.2 PCI-E для скоростных SSD. Остальное, в принципе, не так важно – нужный объем оперативной памяти в любом случае оптимально набирать двумя, а не четырьмя планками, USB разъемов достаточно у практических любых современных МП, а видеовыходы нас не интересуют, потому что за вывод изображения будет отвечать дискретная видеокарта, а не встроенное в процессор графическое ядро, которого у Core i5-12400F нет.

Core i5-12400F не поддерживает ручной разгон посредством увеличения множителя, в номинальном же режиме работы, даже с учетом турборежима и снятого лимита по тепловыделению, этот процессор можно назвать довольно холодным. Для отвода тепла хватит башенного кулера начального ценового сегмента на 140-150 Вт, но всегда лучше выбирать систему охлаждения с запасом по эффективности. Так она будет меньше шуметь, поскольку вентилятор сможет работать не на околомаксимальных, а на средних оборотах, да и чистить радиатор от загрязнений можно будет реже. Оптимальным вариантом будет ID-COOLING SE-214-XT ARGB, Deepcool GAMMAXX 400 V2 или любой другой воздушный охладитель с показателем максимальной рассеиваемой мощности около 180 Вт.

Избыток оперативной памяти DDR4 и чипов для нее привели к снижению цен: за пару тысяч рублей можно приобрести модуль с отличными характеристиками для среднебюджетного игрового ПК, а именно – с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18. Гнаться за оверклокерскими решениями смысла нет – лучше вложить средства в графический ускоритель. В качестве примера я включил в статью планки ADATA XPG Gammix D10, но, на самом деле, подойдут и любые другие с похожими спецификациями: 3000-3600 МГц, 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. Только не покупайте в сомнительных интернет-магазинах не менее сомнительные модули ОЗУ малоизвестных китайских брендов – в них могут использоваться бывшие в употреблении чипы. Лучше уж поискать на вторичном рынке планки Crucial Ballistix или любые другие с чипами Micron E-Die, обладающими хорошим потенциалом для разгона.

Свободного места для игр, как известно, много не бывает: современные проекты нередко занимают более сотни гигабайт. Поэтому при покупке твердотельного накопителя объем часто оказывается важнее скорости – для геймерского ПК лучше взять SSD на терабайт с просто высокими скоростями чтения и записи, чем SSD на 500 ГБ с рекордными. Отличное соотношение цены и возможностей, в частности, предлагают модели производителя ADATA – они не столь быстры, как конкурирующие предложения Samsung и Western Digital, но и стоят намного дешевле. Скоростных показателей ADATA XPG SX8100 хватит для любых, даже самых тяжелых в плане объема игр, а емкость в один терабайт позволит какое-то время обойтись без необходимости установки еще одного накопителя. Тем не менее, второй M.2 слот у выбранной материнской платы имеется, как и поддержка PCI-E 4.0, так что в будущем вы можете докупить даже Samsung 980 Pro на 2 терабайта.

В прошлом месяце в сборке в аналогичном бюджете фигурировала видеокарта AMD Radeon RX 6650 XT, но цены на графические ускорители продолжают снижаться, поэтому в ноябре в 75-тысячный бюджет можно поместить уже NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. GPU подобного класса с лихвой хватит для комфортного гейминга в разрешении FullHD – даже в Cyberpunk 2077 на ультра настройках будет более 80 FPS, если не активировать опцию рейтрейсинга. С рейтрейсингом же придется включать еще и DLSS – очень уж серьезную просадку частоты кадров вызывает трассировка лучей. Впрочем, в менее требовательные игры, чем пресловутый «Киберпанк», вы сможете комфортно играть и в QuadHD. Бывший же на момент выхода грозой современного железа Ведьмак 3 пойдет с 60+ FPS на ультра даже в 4K. Кстати, если вы начитались форумов и опасаетесь за видеопамять RTX 3060 Ti – можете взять карточку от AMD, RX 6700 без приставки XT. RTX 3070 уже стоит ощутимо дороже, от 45 тысяч.

Блок питания, как и кулер, всегда лучше брать с запасом, но, если в случае системы охлаждения – это вопрос тишины, то в случае БП – это вопрос срока службы и возможности дальнейшего апгрейда системы. Грамотно подобранные блок питания и корпус способны пережить несколько апгрейдов ПК и даже несколько разных конфигураций. Конечно, бюджет на БП и шасси у нас скромный, но и в бюджетном сегменте хватает добротных решений с честной мощностью и высокой надежностью. Из брендов могу посоветовать Chieftec и Zalman, а для сегодняшней сборки я выбрал модель первого из этих двух производителей – Task TPS-700S. Такой мощный агрегат рассматриваемой сборке не нужен, но стоит он не сильно дороже моделей на 550-600 Вт, а еще обладает бронзовым сертификатом 80 Plus и тихим, но достаточно эффективным вентилятором. Таким образом, в дальнейшем вы сможете заменить видеокарту на более требовательную к питанию без замены БП. Но не на RTX 4090, учтите это.

Последний по нумерации, но не по важности элемент сборки – это корпус. Хороших или даже неплохих корпусов в бюджетном сегменте немного, но они есть, например, Zalman N5 OF, по-умолчанию поставляющийся с тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. Рассматриваемый кейс предлагает неплохую по меркам своего ценового сегмента организацию пространства и приличное для недорогой игровой сборки охлаждение. При этом отмечу, что установить в N5 OF один из топовых суперкулеров не получится – максимальная высота радиатора процессорной системы охлаждения составляет 158 мм. Не подойдет шасси и тем пользователям, которые предпочитают устанавливать более двух 3.5-дюймовых жестких дисков – таким лучше обратить внимание на чуть более дорогую модель Z3 Plus.

Подводим итоги

Посмотрим, насколько лучше стала конфигурация за 75 тысяч рублей за месяц.



Пожалуй, существенно лучше. Место видеокарты AMD Radeon RX 6650 XT заняла RTX 3060 Ti, удалось поставить и более скоростной твердотельный накопитель. Процессор не поменялся, но в его замене нет смысла – Core i5-12400F сейчас является лучшим, или, как минимум, одним из лучших вариантов за свои деньги, модели же с восемью производительными ядрами стоят намного дороже. Как бы то ни было, беспокоиться не о чем – CPU с шестью ядрами будут актуальны в качестве массовых решений еще как минимум 2-3 года, а сегодняшняя конфигурация на протяжении нескольких лет сможет радовать вас высоким FPS в играх в разрешении FullHD.

FAQ (Вопросы и ответы)



Не лучше ли сразу взять 32 ГБ оперативной памяти?

В рассматриваемом бюджете – нет, пришлось бы на чем-то экономить. К тому же, 16 ГБ по-прежнему хватает даже для самых требовательных игр. Если через несколько лет начнет не хватать, к тому времени на вторичном рынке будет уйма комплектов из двух шестнадцатигиговых планок, поскольку значительная часть геймеров уже перейдет на DDR5.

Во что вложить деньги, если мой бюджет немного выше?

В компонент, оказывающий максимальное влияние на частоту смены кадров в играх – в видеокарту. Постарайтесь приобрести RTX 3070. Если же ваш бюджет приближается к сотне тысяч, то рекомендую ознакомиться со статьей о сборке именно в этой ценовой категории – первая ссылка в конце материала.

Нужен ли «навороченный» монитор с частотой обновления 120+ Гц и поддержкой G-Sync?

Если вы играете в не очень требовательные игры, и регулярно наблюдаете FPS выше сотни, то стоит рассмотреть возможность покупки такого дисплея. В целом же, RTX 3060 Ti все-таки немного не дотягивает до того уровня производительности, когда приобретение скоростного монитора однозначно целесообразно.

Планирую приобрести ПК, но не знаю, делать это сейчас или подождать. Как лучше?

Подобные решения каждый принимает самостоятельно. Тем не менее, отмечу, что комплектующие дешевеют уже пять месяцев подряд, и вечно это продолжаться не может. Неизвестно, что ждет нас ближе к Новому году – сезон скидок, или, напротив, повышение ритейлерами цен в ожидании повышенного спроса со стороны клиентов. Новые же процессоры и видеокарты среднего и начального игрового сегмента выйдут еще не скоро. Так что, если перед вами стоит дилемма «покупать ПК сейчас или ждать» – скорее разумно купить компьютер, чем потом ругать себя за нерешительность, если цены вдруг взлетят.

Лучше собирать ПК самостоятельно или заплатить за услугу сборки в магазине?

Вообще, в сборке ПК ничего особенно сложного нет. Но если вы никогда не занимались этим самостоятельно, то действовать лучше под руководством знакомого компьютерщика, все-таки вероятность случайно вывести из строя тот или иной компонент отлична от нуля. Если знакомого компьютерщика у вас нет, то оптимальный вариант – заказать услугу сборки.

Заключение

Криптозима окончательно отступила, и рынок коинов находится в глубоком кризисе, а вот курс национальной валюты держится на приемлемом уровне, а потому собирать ПК сейчас выгоднее, чем один, три, и, тем более, пять месяцев назад. Долго ли продлится такое время, или вскоре появятся дополнительные негативные факторы, влияющие на российский рынок компьютерных комплектующих – сказать сложно. Важно, что сейчас за 75 тысяч рублей можно собрать производительный ПК, позволяющий наслаждаться даже самыми требовательными играми на максимальных настройках с высоким FPS. А что вы думаете по поводу предложенной сборки и по поводу того, куда ближе к Новому году устремятся цены на железо – вверх или вниз? Пишите в комментариях!

