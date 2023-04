За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

The Sims 4 вышла аж в 2014 году, и пора уже обновлять игру, чем занялись разработчики из Paradox Interactive совместно с Родом Хамблом. Да, я не ошибся, новый симулятор жизни разрабатывается человеком, который считается буквально творцом серии. Это ли не начало конца The Sims? Учитывая то, что проект выйдет в ранний доступ уже в конце года — то, отчасти тайтл имеет шанс на большой успех благодаря своей скорости. Возможно будет отсутствовать множество контента, и нам придется ждать дополнения/обновления/модификаций — но, это будет абсолютно новый симулятор жизни с новой стилистикой, контентом и функционалом, а еще с открытым миром. По крайней мере смотря трейлер, мы видим открытый мир. Это тот контент, которого не хватает The Sims 4 сейчас, и который необходим пятой части. И, Paradox совместно с Родом решили значительно опередить основателей, оставив их впоследствии без ничего. Хотя, они уже с дополнений четверки лутанули столько денег, что пересчитать сложно, если, конечно, их кто-то покупает. Наверное, покупка происходит также, как покупка Skyrim - насильно.

Так вот, сегодня хотелось бы поговорить об этом проекте. Насколько данное детище опасно для основателей Sims и для Sims 5 в частности. Стоит ли беспокоиться тем, кто так ждал пятерку. И, стоит ли предварительно заказывать Life By You основываясь на доступной нам информации сегодня. Ну и еще, как всегда, расскажу вам, что я жду от этой игры и что нужно в обязательном порядке сюда добавить или улучшить взяв из Sims. Все таки, данный проект будет сильно похож на Sims, поскольку в данном жанре и так сложно придумать что-либо новое, а тут еще и возглавляет разработку человек, который вел работу над серией Sims десяток лет назад. В любом случае опыт внесет свою лепту в разработку, и некоторые типа "революционные" идеи будут "украдены" у Sims. И это ни есть плохо, поскольку разработчики смогут переосмыслить старый функционал и преподнести его нам в новом свете. Мы буквально сможем поиграть по новой используя старый функционал, а все потому, что разработчики The Sims 4 лениво рубят бабло на дополнениях, а не активно работают над игрой ради сообщества и покупателей. За тот промежуток времени, который был затрачен на разработку можно было успеть реализовать в разы больше функционала, с ресурсом Maxis это не проблема. Проблема тут заключается лишь в том, что у данных людей не было желания активно работать. Ведь, мозг и корпорации привыкли идти по дороге меньшего сопротивления — больше денег, меньше работы, все счастливы. Это впоследствии и приводит нас к тому, что мы видим сейчас: закат некогда легендарной революционной франшизы. Франшиза, которая десятилетие сидела в нише симуляторов жизни одна и лутала деньги, теперь, похоже будет убита своими конкурентами, потому что разработчики забыли, в каком мире они живут. Увы, но монополию в нашем мире можно быстро разбить, если монополист забыл про развитие, что и делала Maxis. У разработчиков Sims правда есть еще один козырь — суд. Они могут подать в суд на студию, и попросить удалить игру и возместить ущерб за нарушение авторских прав. Почему? Ну, потому что уже в трейлере я вижу знакомый мне интерфейс и функционал из Sims. Уже в трейлере я увидел постройку домов аналогичную тому, как это работает в Sims 4. Ну, лишь иконки теперь стоят не внизу, а сбоку. Настолько незначительное изменение вряд ли спасет разработчиков от суда с Electronic Arts.

Сегодня разберемся, насколько сильно игра копирует механики The Sims. Посмотрим на трейлер вместе с вами и разберем доступную информацию. И подискутируем о том, что можно улучшить в игре.

Life By You - основная информация:

Life By You это новый симулятор жизни от Paradox Interactive и Paradox Tectonic, который был анонсирован месяц назад. Если быть точнее, то 9 марта вышел трейлер после презентации Paradox. Собственно, данный проект разрабатывается студией Paradox Tectonic, ее возглавляет Род Хамбл. Хамбл пришел сюда из EA и Linden Lab - а это, создатели Second Life. Он работал вместе с Electronic Arts на протяжении трех лет с 2011 по 2014 генеральным директором студии и получил кучу опыта на этой должности. Paradox Tectonic же была основана в 2019 году — видимо, идея появилась уже тогда, а сейчас ее показали миру в бета-обличии.

Life by You действительно очень похожа на The Sims. И так, сперва мы видим поле с дорогами, холмами, океаном и деревьями. После этого нам показывают маленький район возле океана, где живут жители Life By You. Здесь же имеется надпись Open World - да, подтвержден открытый мир. Это то, чего так не хватает The Sims 4, и что может значительно пошатнуть позицию легендарной, но мертвой франшизы. По всей видимости, мы сможем выращивать культуры на фермах и передвигаться по дорогам на автомобилях, поскольку далее нам показали рабочие Т/С. Правда на этом футаже они ездят как-то криво. Развороты автомобилей определенно нужно доработать.

В остальном все выглядит неплохо. Эти пальмы, это освещение, эти здания прямиком будто из Cities, и даже эти маленькие автомобили похожи на реальные... На Volkswagen. Повсюду. Уже вижу подобие динамического времени суток — оно работает прямо в тизере. Либо, это просто такое ощущение. Блюра вполне достаточно, он добавляет некого шарма. А маленькие фонарики в домике с ним выглядят просто божественно — буквально, по графической части мне нравится все в этой игре. Вот только модельки автомобилей сделать крупными и реальными, и игре цены не будет. А если еще и экономика будет работать как в реальном мире — то вообще идеальная игра. Ждем ранний доступ для оценки этой симуляции. Тут же мы видим разнообразие различных растений - и трава, и пальмы, и что-то типа елочек и горы с горной дорогой.

Далее нам показали кадр с симуляции жизни. На нем персонаж взаимодействует со стиральной машинкой, и анимации выглядят достойно. По крайней мере отвращения не вызывают, главное, чтобы нормально работали в самой игре, а не как в Sims 4, когда ты ускорил время они багуются и выглядят так, что хочется быстрее выйти из игры. В углу мы видим, что будет ускорение времени вплоть до X4. И также можно будет замедлить игру в два раза — здесь будут ситуации, когда нам придется принимать экстренное быстрое решение? Если это так, то это круто. А если нет — то какой смысл в данной настройке? Смотреть за анимацией?

Там же мы видим дни недели и месяц, а вот года нет. Вопрос такой — будут ли здесь года. Как будут расти жители городка. Насколько все это будет приближено к реальности. В Sims 4 каждый год — это примерно 24 дня. 7 дней - 1 сезон года. Здесь, по всей видимости месяц будет полным, но при какой скорости будет меняться день — большой вопрос. В симуляторе жизни сложно подобрать этот идеальный баланс времени. Если сделать игру слишком медленной, она может банально надоесть, а если слишком быстрой — то, вам станет скучно из-за того, что жизнь пролетает слишком быстро и вы не успеваете насладиться процессом. Вот такая она сложная реальность, и баланс во времени найти почти нереально. Придется жертвовать одной аудиторией в пользу другой, либо давать нам гибкую настройку, которая позволит нам подобрать скорость времени на свой вкус. И соответственно настройку годов, и их функционал тоже. А то в Sims всегда было такое чувство, что симы живут не по-настоящему из-за отсутствия даты.

В левом боку мы видим, что каждый персонаж имеет свое настроение. Видимо, нам нужно будет делать то, что нравится персонажу и выполнять его прихоти, а если мы откажемся — придется получать дебаффы из-за настроения. Я там же увидел значок шестеренки — видимо, это система крафта, которая позволит создавать какие-либо предметы. Там же есть значок джойстика — что-то связанное с настроением и прихотями. Имеется инвентарь и кнопка потребностей, а также настройка дома, но она на этом футаже отключена. В верхнем углу находится XP - то бишь уровень. Для чего будет использоваться уровень — большой вопрос. Надеюсь, что разработчики не собираются ограничивать нас в игре с помощью уровня, или заставлять платить деньги за XP. А если и будут — то это будет глобальный опыт, а не тот, который будет постоянно сбрасываться. Ну и деньги — типа евро, которые будут использоваться для всех покупок в мире Life By You.

Также в углу мы видим персонажей. В отличие от Sims 4, их расположили сбоку. Не видно, чем они заняты, но видно их лицо и текущее настроение (цвет рамки). Можно скрыть список доступных персонажей либо выбрать желаемого из списка. Также сверху я заметил квесты — видимо, будут временные занятия, которые вознаграждают нас деньгами или опытом. На самом деле это лишнее, но как обучение пойдет для новичков. Также снизу вижу телефон — видимо, будет использоваться для входа в сеть и звонков. И там же видим имя персонажа и его текущее занятие. И еще снизу имеется карта — по всей видимости, у нас будет возможность быстро перемещаться по карте. Либо будут иметь место отдельные регионы как в Sims 4. Типа один город с открытым миром, второй город и так далее. В целом такое решение довольно логичное, поскольку позволяет убрать с процессора ненужную нагрузку. Такой открытый мир и требовали игроки от создателей Sims - но, они отказались и выбрали ограниченные локации. Теперь это им сильно помешает держать рынок у себя, и зарабатывать дальнейшие деньги. Почему? Да потому, что Life By You единственный конкурент Sims, который почти дошел до играбельного состояния. Другие пока что только разбрасываются словами, как у нас круто, а реальных действий не видно, и Sims живет припеваючи в одиночестве рубя деньги с простых игроков.

И в самом низу на всех футажах с персонажами отображены потребности. Из нового отмечу, что теперь жажда и пища разделены. Если в Sims 4 ваш персонаж требует от вас только еды, и может поднять энергию себе за счет водички, то здесь придется и питаться и пить воду. Иначе смерть от обезвоживания. Хороший ход в пользу реалистичности, который кажется адекватным. Теперь выпив кофе, мы не сможем избавиться от голода, и наоборот, скушав бутерброд избавиться от жажды. Это говорит нам, что время здесь будет идти несколько медленнее, чем в Sims 4. В Sims 4 времени даже на еду не хватает, а тут еще и пить придется время от времени.

На одном из футажей мы видим, что будет занятие связанное с исследованием открытого мира. Например, в тизере мы увидели искателя на пляже, можно будет полазить по нему и поискать крышечки, чтобы сдать их в приемку. Также я увидел, что по городку ездят автобусы. По всей видимости, они будут нас перевозить по районам.

Общение здесь реализовано через диалоговую систему, а не как в Sims, где персонажи просто говорят о чем-то странном на выдуманном языке часами. Здесь диалоги будут более осмысленными, и на настоящем английском (в будущем русском) языке. Главное, чтобы все диалоги были нормальными и уникальными. Было бы неплохо добавить возможность создания своих веток диалогов.

В этой игре даже имеется режим от третьего лица. Не знаю, можно ли будет в таком режиме ходить по целому городу, но в магазине можно. Карьера будет идти в реальном времени. Видимо, придется выполнять дополнительные цели по ходу дня. В Sims 4 мы просто посылали своего персонажа на работу и ждали целый день возле своего дома. А здесь, придется следить за работой. В тизере мы увидели работу в офисе, и человека, который выгорает.

Также можно будет менять каждого персонажа прямо во время игры. Вы управляете одним героем, а потом встречаетесь с кем-то на улице и сможете управлять им. Соответственно здесь не будет привязки к единственной семье как в Sims. Кастомизировать, скорее всего, придется лишь одну семью, а не целый город. Управление будет осуществляться кликами мышкой, как в Sims.

Будет полная кастомизация дома. Сюда уже добавили функцию настройки цветов с помощью RGB-кружочка. Такую функцию хотят добавить в пятую часть Sims, а вот в четверку не завезли спустя столько лет, хотя фанаты так просили. Будут пресеты с цветами, и даже градиент. Видимо, материалы для мебели тоже присутствуют, но их не показали.

Нам показали, что имеется полный список всех жителей городка, и каждого можно выбрать из выпадающего списка. Их сразу же можно настроить по таким параметрам:

Имя;

Фамилия;

Внешность (видимо, это полноценный редактор персонажа как в Sims, а не настройки по процентам);

Репутация;

Деньги;

Опыт (видимо, все таки это опыт, который используется для покупки бонусов, типа супер-кофе или огромный бутерброд, который восстанавливает всю энергию или убирает жажду на 24 часа. Либо же нас ждет полноценное дерево навыков как в RPG);

Дом (можно привязать персонажа к определенному дому. Он будет там жить и действовать без ваших указаний);

Работа (можно привязать персонажа к определенной работе. Видимо, будем выбирать работу прямо на карте либо в списке);

Опыт работы (видимо, этот опыт будет тоже аналогичен тому, который используется для персонажа, но будет давать бонусы на работе, дополнительную эффективность либо навыки);

Traits (это вроде как дополнительная настройка различных потребностей, типа жажды и голода);

И это только список того, что можно редактировать в колонке персонажей. А там имеются такие колонки:

Lots;

Объекты — видимо, мы сможем настраивать каждый объект на локации. Или, это будет что-то похожее на моддинг, с помощью которого можно будет внедрять в игру новые объекты.

Локации — видимо, это и есть то, про что я говорил — районы или города. Похоже, будет открытый мир в одном городе, а таких городов — сразу несколько. Такое решение, вероятно, было принято ради оптимизации. Если делать целый огромный город в открытом мире — процессор, вероятно, не выдержит, как это часто бывало с третьей частью Sims, где мы постоянно смотрели на долгие загрузки и лаги во время игры.

Volumes;

Звуки — видимо, мы сможем самостоятельно настраивать звуки в игре, и менять их на свой вкус. Разработчики сказали, что настройке будет подвергаться каждая деталь в игре - и вот одна из деталей это звуки. Вероятно, придется потратить время на изучение функционала, чтобы заменять или улучшать звуки в игре, и это будет типа моддинг.

Troves;

Others;

Также нам показали редактор персонажа. Точнее семьи. Мы видим каждого персонажа из семьи, и можем настраивать их внешность/материальное состояние. Сверху можно выбирать имя/фамилию для жителя, а также выбирать его пол. Снизу можно выбирать цвет кожи либо позволить игре рандомно создать жителя, и имеется кнопка полноценного редактора. В общем меню очень похоже на Sims 4, только функционал перенесли в один угол и разбросали функции вверх да вниз. А вот левый угол полностью уникальный, ибо там можно настроить материальное состояние персонажа: выдать автомобиль и кастомизировать его, выдать дом, выдать бизнес, настроить возраст, выдать рабочее место.

Также я заметил, что разработчики уже добавили небинарность в игру. Можно выбрать средний пол и обращение "оно". То бишь персонаж может быть биологически мужчиной, но считать себя женщиной. Стадии жизни такие же как в Sims - молодой, взрослый, старый. Есть заметки, в которых можно отметить качества персонажа, а также можно выбрать предпочтения в дизайне. У других персонажей видно, что можно выбирать характерные метки: агрессивный, дружелюбный, общительный, боится воды и так далее. Выглядят эти метки красиво, так и хочется выбрать как можно больше.

Редактор персонажей же, совершенно не похож на тот, который используется в Sims 4. В нем вы перемещаетесь по менюшке, и выбираете из списка то, что хотите изменить. Например, одежда — верхняя одежда - и выбираете одежду. Или лицо — нос — выбираете настройки для носа. Также можно менять цвет одежды на любой, также как это работает с мебелью. Не будет ограничений по цветам, как это работает в Sims 4.

А вот постройка домой очень похожа на ту, которая используется в Sims 4. Интерфейс перенесли в левый бок и настроили освещение - всё, функция постройки стен готова. Вот это уже очень похоже на Sims, и за это можно подать в суд за нарушение авторских прав.

Показали также и настройку города. Имеются заранее созданные дома, которые можно выставить в городе. Вы заходите в редактор, выбираете домик и ставите его в город. Он уже полностью готов для того, чтобы заселить туда персонажа. Вы заходите в редактор персонажей — создаете персонажа и заселяете его. Всё, в городок добавился полноценный житель. Так можно создать полноценный район.

В конце нам показали, что будет редактироваться в игре:

Редактор диалогов - можно будет создавать свои собственные уникальные диалоги;

Редактор событий - видимо, можно будет создавать праздники и мероприятия самостоятельно;

Редактор объектов - это по всей видимости, намек на полноценный моддинг. Либо это относится к редактору, который позволяет выставлять здания и парки в городе;

Редактор магазина - видимо, можно будет создавать собственные предметы для магазина и покупать их в игре.

Редактор модов - это 100% тот инструмент, который позволит разрабатывать собственные модификации;

Редактор работ - видимо, можно будет создавать свои профессии и полностью настраивать их, включая зарплату и требования к навыкам;

Редактор квестов - как я и говорил, квесты плохая идея. Но, видимо можно будет их самостоятельно настроить и сделать сбалансированными, которые косят под реализм;

Редактор скриптов - это также функционал для моддеров. Большинство функций будут работать по скриптам, которые можно будет настраивать и создавать;

Редактор геймплея - тут даже объяснить сложно, что именно имели в виду разработчики. Видимо, можно будет полностью настраивать геймплей игры.

Редактор навыков - подтверждаются мои слова. Опыт будет использоваться для дерева навыков, а дерево можно будет в свою очередь менять с помощью полноценного редактора;

Trait редактор - можно будет менять потребности людей. Видимо, этот редактор также предназначен под моддеров;

Редактор крафтов - как я понял, тот значок шестеренки действительно связан с крафтом. И, рецепты и сам крафт можно будет редактировать самостоятельно;

Редактор коллекционирования - возможно, можно будет настраивать коллекционные предметы в мире Life By You;

Редактор одежды - 100% моддеры смогут создавать свою одежду с помощью специального редактора;

Редактор историй - видимо, можно будет создавать свои собственные истории в мире игры, создавая этакий маленький жизненный сюжет. Возможно это будет типа сценарий, который можно будет в будущем загрузить в мастерскую;

Собственно, ясно, что потенциал для моддинга огромен. Что-то можно будет редактировать в пару кликов, а что-то с помощью специального инструмента, который заточен под игру.

Когда релиз:

Релиз в раннем доступе запланирован на 12 сентября 2023 года. Предварительные заказы все еще не открыты. 100 тысяч первых игроков, которые приобретут игру в период раннего доступа, получат доступ к приватному Discord серверу с эксклюзивной информацией. А вот системные требования будущего проекта:

Минимум: Intel Core i5-8600, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 960;

Рекомендуемые: Intel Core i5-10400F, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 6G;

Для сравнения, вот системные требования Sims 4:

Минимальные: Intel Core i3-3220, 4 GB RAM, 128 MB of Video RAM;

Рекомендуемые: Intel core i5 (4 cores), 8 GB RAM, NVIDIA GTX 650;

Как видите открытый мир и улучшенное освещение требует значительное обновление железа. Даже не сомневаюсь, что игра будет съедать все 16 ГБ оперативной памяти, это уже показал нам проект Cities: Skylines. С оптимизацией будут проблемы, поскольку разработкой занимается Paradox - а эта компания известна своими лагучими проектами, особенно если у вас плохой процессор. Надежда только на то, что Tectonic сможет самостоятельно несколько оптимизировать игру и позволит поиграть на средненьком процессоре. То чувство, когда бюджетные сборки не могут потянуть такую игру.

Можем только пожелать удачи Роду в создании нового проекта. Человек определенно знает как возродить франшизу The Sims за рамками самой The Sims. А разработчики Sims теперь пусть думают, чем им заниматься: сообществом или дополнениями. Выбор в этой жизни дается только один, и только студия Maxis решает — похоронить франшизу и передать эстафету конкурентам (не добровольно) либо начать работать с игроками, развивать серию и не забывать, что одними дополнениями игры не выживают. Думаю, после анонса в студии Maxis сильно распереживались, ибо такого конкурента и врагу не пожелаешь. Это как генерал ушедший в армию врага — он может наговорить столько, что ваша армия просто не сможет сопротивляться и погибнет под точечными обстрелами стратегической инфраструктуры. Так и здесь Род Хамбл знает то, чего не знают остальные, и что дает ему право создать улучшенную версию легендарного проекта. Надо было ценить работников EA, надо было...

Life By You — конкурент, в котором Sims отчаянно нуждается, чтобы продолжить свое развитие. Возможно это шок для сообщества и разработчиков, но это полезный шок и страх, который дает силы развиваться. А те, кто ищет альтернативу The Sims 4 - радуйтесь, ибо эта игра даст вам больше, нежели подделка в виде четвертой Sims. Возможно пятая часть будет лучше, но тогда разработчикам нужно поторапливаться, а не выпускать очередное гендерное обновление ради того, чтобы угодить меньшинствам, феминистам и так далее. Life By You даст вам то, за что любили The Sims 2 и 3. Род Хамбл пришел сюда, чтобы возродить некогда великую франшизу. И, воспользуется своим опытом работы над Sims 2 и 3. Род взял и просто объединил то, что давно просили игроки Sims. А те, кто прислушиваются к отзывам других, обычно выигрывают битву. В трейлере сделали фокус на том, чего не хватает игрокам в Sims 4 - Род понимает куда нужно бить, прямо в самое слабое место главного конкурента. Именно поэтому был показан открытый мир с обширной кастомизацией и массой модификаций. То чего так не хватает сейчас в Sims 4. Приправив это новым функционалом, они сделали идеальную рекламу для себя. Хамбл даже начал презентацию с того, что сказал "в жизни нет загрузочных экранов" - он буквально высмеял Sims 4 за постоянные загрузки.

Оказывается, все то, что мы хотели от Sims реально, но просто нужно приложить силы и вложить деньги в разработку, а не лениться и рубить бабло с The Sims 4. Удивительно, что за 20 лет существования Sims только один разработчик Род смог приблизиться настолько близко к тому, чтобы стать полноценным конкурентом франшизе EA. Другие разработчики слишком малы и имеют мало финансов, именно поэтому та же Paralives все еще не вышла, хотя разработка началась в 2019 году, тогда же, когда и Life By You. Но, поддержка со стороны крупного шведского издателя помогает. Одна из причин, по которой нет конкурентов Sims - банальная сложность в разработке такого количества механик. Одна настройка искусственного интеллекта чего стоит, а ведь нужно обеспечить стабильную работу и жизнь сотням жителей в городе. Банально нужна опытная студия, коей является Род и Tectonic.

Отмечу, что проект продержится в раннем доступе около года. Цена на старте - 39,99 долларов США.

Разработчик о проекте:

Откройте новый мир творческих возможностей в игре Life by You:

Полностью контролируйте людей, которых вы создаете, города, которые вы строите, истории, которые вы рассказываете. И о да - моды! Будучи игрой раннего доступа, мы с нетерпением ждем возможности работать непосредственно с вами, нашими игроками, чтобы определить идеи и содержание, которые будут определять приоритеты в развитии нашей игры и приведут Life by You к полноценному запуску. Мы знаем, что жизнь всегда лучше, если в нее добавить немного воображения, поэтому мы предоставляем вам широкий выбор инструментов создателя, чтобы вы могли создавать свои жизни так, как считаете нужным - или нарушать правила самой жизни. Задуманная как одна из самых модифицируемых и открытых игр-симуляторов жизни, мы с нетерпением ждем людей, историй и творений, которые вы создадите в Life by You.

Отступление:

Единственный, кто сильно пострадал от всех этих событий — создатели Paralives. Они потратили годы на проект. Они хотели заменить собой Sims, ознаменовав кончину легендарной франшизы, но вдруг из ниоткуда появляется это — создание Рода. Значит ли это, что проекту конец? Нет. Значит ли это, что проект будет менее успешным — определенно. Там другая стилистика и другой функционал, но он определенно будет меньше того, что предложат нам крупные разработчики из Paradox.