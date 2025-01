Заявления представителей военно-политического истеблишмента США и многочисленные аналитические материалы американских СМИ по политике Китая свидетельствуют о все большей озабоченности в последнее время Вашингтона вовлечением КНР в дела Африки и тем, как она пытается распространять свое дипломатическое, военное и торговое влияние на этом континенте. Конкретными подтверждениями этой озабоченности являются, в частности, подготовленный в декабре Министерством обороны США доклад "Развитие военной сферы и безопасности в Китайской Народной Республике за 2024 год" и объемное исследование подчиненного Пентагону Африканского центра стратегических исследований «Растущая милитаризация политики Китая в Африке».

Как пытаются в свих исследованиях показать военно-политические аналитики США, китайская стратегия “Выхода из кризиса” (走出去战略) и руководство “Новыми историческими миссиями” (新的历史使命) привели к серьезной корректировке доктрины Национально-освободительной армии Китая (НОАК) и последующей ее модернизации. Принятая Пекином в качестве национальной стратегии в 2000 году программа Go Out, которую иногда называют Go Global, направлена на оказание поддержки национальным государственным предприятиям в открытии ими филиалов за рубежом, появлении новых рынков и ресурсов. Это заложило основу для таких китайских инициатив, как Форум китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), также созданный в 2000 году, и созданную в 2012 году “Один пояс - один путь” (позже эта инициатива была переименована в "Один пояс и один путь").

Сейчас в Африке работает более 10 000 китайских фирм, в основном с государственным участием. Это включает в себя 62 портовых проекта и контракты на сумму около 700 миллиардов долларов, финансируемые за счет заемных средств в рамках инициативы "Пояс и путь". Безопасность и геостратегические аспекты растущего присутствия Китайской Народной Республики в Африке расширили возможности НОАК в области подготовки кадров.

Как отмечают американские обозреватели, «Новое руководство по историческим миссиям», опубликованное в 2004 году, требует от НОАК “укреплять и защищать возможности и интересы Китая за рубежом”. Это закреплено в последующих официальных документах по обороне: “Диверсифицированное использование вооруженных сил Китая” (2013), “Военная стратегия Китая” (2015) и “Национальная оборона Китая в новую эпоху” (2019).

"Новые исторические миссии" являются ключевыми для трех военных целей, которые Китай считает приоритетными до 2030 года. Первая - воспрепятствовать доступу иностранных войск и их маневрированию в первой и второй цепочках островов в западной части Тихого океана. Они простираются до Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, окружают Курильские архипелаги и архипелаг Рюкю, Борнео, Японию, Тайвань и Филиппины и выходят в Филиппинское море и северную часть Тихого океана.

Второе — способствовать осуществлению Китаем политики поддержания мира, борьбы с пиратством и реагирования на стихийные бедствия, которые НОАК называет “разнообразными задачами”.

Третья цель заключается в защите зарубежных интересов Китая в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, морские пути и китайские граждане за рубежом. Частью этой цели является использование китайских военных и гражданских средств для возможной эвакуации китайских граждан из таких стран, как Эфиопия, Ливия, Южный Судан и Суданская республика.

Когда в 2000 году была запущена программа FOCAC, Китай не имел миротворцев в Африке и значительно отставал от Соединенных Штатов и Европы в подготовке африканских студентов, гражданских и военных специалистов. Китайская помощь в области безопасности отсутствовала, Китай не принимал участия в дискуссиях по вопросам безопасности в Африке. Сегодня ситуация в корне изменилась и крупнейшее зарубежное подразделение НОАК находится в Африке, имеет больше военнослужащих в миссиях ООН, чем любой другой постоянный член Совета Безопасности ООН. Сегодня Китай обучает значительное число африканских студентов, военных и сотрудников правоохранительных органов Африки. Центр FOCAC регулярно проводит диалоги по вопросам безопасности, такие как Китайско-Африканский форум по вопросам мира и безопасности и Китайско-Африканский форум по вопросам полиции и правопорядка. Он управляет фондом Африканских резервных сил Африканского союза и продвигает китайские нормы безопасности.

С 2000 года вооруженные силы Китая провели 19 военных учений, 44 захода в африканские порты и 276 обменов высокопоставленными военными, согласно базы данных Центра изучения китайского военного дела при Национальном университете обороны США. Китай также направил 24 военные и гражданские медицинские бригады на 1-2-летнюю ротацию в более чем 48 стран.