Венчурные инвесторы резко сократили вложения в криптовалюты, перенаправив средства в сектор искусственного интеллекта и робототехники

Аналитики Delphi Digital отметили сокращение венчурных вложений в криптовалютные проекты. Согласно отчетам, количество сделок в криптосекторе за 2025 год снизилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперты подчеркивают, что инвестиции активно перетекают в проекты искусственного интеллекта и робототехники.

Например, в третьем квартале 2025 года инвестиции в крипту рухнули на 59 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Зато ИИ привлек $202 миллиарда за год — это рост на 75 процентов, а робототехника удвоила вложения до $13,8 миллиарда. Фонды теперь выбирают проекты с предсказуемой прибылью и шансом захватить рынок.

Изображение - ChatGPT

Исследование уделяет внимание региональным особенностям. В Северной Америке и Европе перераспределение капитала произошло наиболее заметно, а в Азии криптовалютные проекты по-прежнему сохраняют высокую привлекательность для инвесторов, хотя темпы роста финансирования замедлились.

Эксперты Delphi Digital ожидают усиления тренда. Регуляторные риски и скачки цен отпугивают осторожных инвесторов от крипты, а ИИ с робототехникой кажутся стабильными вариантами для вложений на годы вперед.