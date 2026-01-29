Сайт Конференция
Блоги
Inthenews
Инвесторы все чаще уходят с крипторынка и перенаправляют активы в нейросети и робототехнику
Венчурные инвесторы резко сократили вложения в криптовалюты, перенаправив средства в сектор искусственного интеллекта и робототехники

Аналитики Delphi Digital отметили сокращение венчурных вложений в криптовалютные проекты. Согласно отчетам, количество сделок в криптосекторе за 2025 год снизилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперты подчеркивают, что инвестиции активно перетекают в проекты искусственного интеллекта и робототехники.

Например, в третьем квартале 2025 года инвестиции в крипту рухнули на 59 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Зато ИИ привлек $202 миллиарда за год — это рост на 75 процентов, а робототехника удвоила вложения до $13,8 миллиарда. Фонды теперь выбирают проекты с предсказуемой прибылью и шансом захватить рынок.

Исследование уделяет внимание региональным особенностям. В Северной Америке и Европе перераспределение капитала произошло наиболее заметно, а в Азии криптовалютные проекты по-прежнему сохраняют высокую привлекательность для инвесторов, хотя темпы роста финансирования замедлились.

Эксперты Delphi Digital ожидают усиления тренда. Регуляторные риски и скачки цен отпугивают осторожных инвесторов от крипты, а ИИ с робототехникой кажутся стабильными вариантами для вложений на годы вперед.

#искусстввенный интеллект #роботорехника #венчурные инвесторы
Источник: coinspot.io
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
1
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
17
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
5
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
6
МВД: Выдуманные штрафы от ГИБДД помогают мошенникам красть доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
+

Популярные статьи

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
26
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
19
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
4
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
4
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
+

Сейчас обсуждают

Project_Raiden
17:50
Любитель кингбруха и снеговика... Из каждой сборки в сборку, у тебя качуют так-себе планки оперы, с которыми ты надеешься на разгон в каждой статье) (нафиг надежность, качество, стабильность, да?) Сн...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Китя.
17:37
9850X3D за 50р угораешь. Как 9800X3D в ДНС 50р стоит.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
Китя.
17:34
Жду тесты в 4К как в 1080р давно не играю.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Китя.
17:31
Память себе наростил.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Григорий Скобликов
17:25
Нет
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
rackshazz
17:19
Купили у китайцев на том же озоне 10 единиц товара Х с доставкой в месяц, потом на том же озоне продают по цене х3, но с доставкой в неделю.
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
swr5
17:16
Установить, посмотреть и снести - не значит стать постоянным пользователем, а майки защитали. Поэтому, настоящих реальных пользователей намного - намного меньше.
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
wwwolfspb
17:11
больше не пиши - такой трэш! А кому то киркоров заходит
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Александр Олейников
16:53
Нужно материнку с 4 слотами покупать. Купить 16 гб, если денег не хватает. Попозже еще планок докинуть. Сын играет в Таркова. Вот там память на некоторых картах больше 32 жрёт. 4 планки по 16гб на 36...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Alex_023
16:46
Слишком много слов вместо простой сути - не покупайте то, что не устраивает по цене, и цена быстрее придет в норму. Предлагаешь, автор, скупать весь шлак 2019-го года за оверпрайс. Нах оно нужно?
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
