Popular Mechanics сообщает о новых прогнозах известного футуролога Рэя Курцвейла. Ученый уточнил, что слияние человека и ИИ, которое он предсказывает, должно произойти к 2045 году и приведет к миллионократному росту нашего интеллекта.

Сроки наступления технологической сингулярности, момента слияния человека и машины, снова стали предметом прогнозов. Как пишет Popular Mechanics, американский ученый и футуролог Рэй Курцвейл (Ray Kurzweil) в своей новой книге подтвердил и уточнил свой давний прогноз, назвав конкретную дату.

Изображение - ChatGPT

Курцвейл, автор термина «сингулярность», еще в 1999 году предсказал появление искусственного общего интеллекта к 2029 году. Тогда его считали фантазером, но развитие ИИ в последние годы заставляет экспертов воспринимать эти прогнозы серьезнее.

В книге «Сингулярность ближе», вышедшей в 2024 году, ученый не отступает от своих оценок. Более того, он называет точный рубеж для следующей фазы. По его мнению, к 2045 году — то есть через 19 лет — интеллект человечества увеличится в миллион раз. Добиться этого, как полагает Курцвейл, помогут неинвазивные нанороботы, которые создадут прямой интерфейс между мозгом и компьютером. В итоге возникнет гибрид естественного и кибернетического интеллекта.

Идея неизбежности слияния человека и ИИ находит отклик у других специалистов. Например, оксфордский философ Ник Бостром (Nick Bostrom) также считает такой синтез вероятным будущим. Развивая эту идею, Курцвейл подробно описывает ее возможные социальные и медицинские последствия. С его точки зрения, повсеместная автоматизация, которую принесет сверхразумный ИИ, сделает безусловный базовый доход не социальной утопией, а практической необходимостью. Это станет ответом на вопрос о том, чем будут заниматься люди в новой экономической реальности.

В сфере здравоохранения футуролог предрекает достижение «скорости убегания от старения». Суть концепции в том, что примерно к началу 2030-х годов медицинский и технологический прогресс начнёт ежегодно компенсировать больше лет жизни, чем человек теряет из-за биологического старения. Другими словами, за один календарный год наука будет «возвращать» человеку больше, чем стареет его организм. Это не означает гарантированного бессмертия — несчастные случаи или болезни все еще возможны. Но такой прогресс может радикально изменить продолжительность и качество жизни, фактически остановив увеличение вероятности смерти с каждым прожитым годом. По мнению Курцвейла, эти изменения станут прямым следствием интеграции ИИ в научные исследования и медицинскую диагностику.