Российский мессенджер MAX продолжает стремительно набирать аудиторию и признание. Как передает РИА Новости, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на форуме в Москве, что сервис достиг 89 миллионов пользователей и вошел в мировую пятерку по темпам развития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Цифры озвучили в рамках IX Всероссийского форума многофункциональных центров. Кириенко уточнил, что уже к ближайшим выходным число пользователей достигнет 90 миллионов, а ежедневная аудитория составит 60 миллионов.

При этом он особо подчеркнул, что достижение касается глобального рейтинга. «MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира», — сказал чиновник. Заявление прозвучало во время обсуждения эволюции государственных сервисов, частью экосистемы которых стал мессенджер.