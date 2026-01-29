Издание CGTN сообщает, что в Китае создали первый в мире полностью сверхпроводящий магнит с магнитным полем 35,6 тесла. Поле этого магнита сильнее земного в сотни тысяч раз.

Как сообщает CGTN, китайским инженерам и физикам удалось сделать то, что долгое время считалось почти невозможным. Специалисты из Института электротехники и Института физики Китайской академии наук собрали магнит, который ставит мировой рекорд. Его поле в 35,6 тесла — результат полностью сверхпроводящей конструкции, работающей непрерывно. Фото CGTN

До сих пор магниты подобной мощности требовали гибридных схем. Иначе говоря, часть катушек была сверхпроводящей, а часть — из обычного металла. Это делало системы громоздкими и ограничивало режим их работы. Китайская разработка обошлась без таких компромиссов.

Ее поле в десятки раз сильнее, чем у самого продвинутого аппарата МРТ. Сила притяжения Земли на его фоне и вовсе выглядит незаметной — она меньше в 700 тысяч раз.

Магнит создали для экспериментального комплекса Synergetic Extreme Condition User Facility в Пекине. По сути, это инструмент для ученых со всего мира. Он позволит изучать свойства материалов и биологических образцов в условиях, которые раньше нельзя было воссоздать в лаборатории. Физикам пришлось решить целый ряд сложных задач, от проектирования до точнейших измерений при экстремально низких температурах. В итоге вышла установка, которая задает новую планку для подобных технологий.