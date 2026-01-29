Сайт Конференция
Новости Software Михаил Андреев
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
На это самой современной ОС от Microsoft потребовалось на 130 дней меньше, чем Windows 10.

Хоть за время, прошедшее с момента выхода Windows 11, многие принципиально не «пересаживались» с «десятки» на обновку, тех, кто это всё же сделали, и без того предостаточно. Так, согласно комментарию Microsoft, которым поделилось издание Windows Central, количество пользователей Windows 11 достигло 1 миллиарда.

Может быть интересно

Источник изображения: Microsoft.

Примечательно, что на достижение этого результата «одиннадцатой» версии потребовалось на 130 дней меньше, чем «десятой»: 1576 дней против 1706 дней соответственно.

Следует понимать, что рост доли Windows 11, поскольку количество компьютеров на планете ограничено, автоматически означает снижение доли Windows 10. Лучше всего эта тенденция заметна в статистике оборудования и ПО пользователей Steam: в декабре у 66,6% пользователей этого сервиса от Valve была установлена именно Windows 11, тогда как Windows 10 продолжали эксплуатировать 27,51% пользователей. Доля успевшей стать легендарной Windows 7 же на сегодняшний день среди пользователей Steam составляет значение погрешности: 0,08%.

#microsoft #windows #windows 11 #операционные системы
Сейчас обсуждают

lеad
14:43
Интересный концепт - всё станут одинаково дофига умными и не надо будет в школу ходить и в суде смогут за себя постоять и полечить рак и поработать с утра в био лаборатории, а вечером ядерный синтез н...
Рэй Курцвейл предсказывает возможное слияние человека и ИИ через 19 лет
Mocus
14:32
Шикрно !!!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
rikki_tikki
14:32
11я сейчас даже скриншоты экрана в МС вроде отправляет
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
MATE---
14:25
Эта статья мне показалась более годной чем другие его статьи. Не знаю почему. Я одного не пойму. Ну зачем ему этот хлам?
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
max1024
14:13
512 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS - с офф сайта Асус
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
HWSCRU
14:06
А биос что правда 512 мегабайт?
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
leonid26
14:01
какие то новости параллельной вселенной либо несбывшиеся сны Кириенко
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
lighteon
13:54
Новые редакции Windows 11 физически невозможно/сложно установить на процессоры без поддержки SSE4.2. Сомневаюсь, что все массово перешли на Phenom/Core 2 Quad. Тяжёлые фоновые процессы и в 10 есть, ед...
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
Артём Брылёв
13:20
Что за бред ты несешь.... какие 70 к за 9850X3D. Проц стоит до 50к и то на старте, разница с 9800X3D всего 20 баксов.Насчет 5060 ti на 16 карта стоит 52-55к. Насчет лучше 14600КF - еще больший бред , ...
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
vl
13:14
Закономерно, что доля 10-ки увеличилась, народ обратил внимание на "устаревшие" платформы с поддержкой DDR3 и DDR4, а для них 11-я вовсе не нужна
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
