На это самой современной ОС от Microsoft потребовалось на 130 дней меньше, чем Windows 10.

Хоть за время, прошедшее с момента выхода Windows 11, многие принципиально не «пересаживались» с «десятки» на обновку, тех, кто это всё же сделали, и без того предостаточно. Так, согласно комментарию Microsoft, которым поделилось издание Windows Central, количество пользователей Windows 11 достигло 1 миллиарда.

Источник изображения: Microsoft.

Примечательно, что на достижение этого результата «одиннадцатой» версии потребовалось на 130 дней меньше, чем «десятой»: 1576 дней против 1706 дней соответственно.

Следует понимать, что рост доли Windows 11, поскольку количество компьютеров на планете ограничено, автоматически означает снижение доли Windows 10. Лучше всего эта тенденция заметна в статистике оборудования и ПО пользователей Steam: в декабре у 66,6% пользователей этого сервиса от Valve была установлена именно Windows 11, тогда как Windows 10 продолжали эксплуатировать 27,51% пользователей. Доля успевшей стать легендарной Windows 7 же на сегодняшний день среди пользователей Steam составляет значение погрешности: 0,08%.