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О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы

Игры становятся всё менее доступными для русскоязычных игроков. Отсутствие локализации, высокие цены и региональные ограничения делают гейминг настоящим вызовом. Почему так происходит? Обсудим это в статье.
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Всем привет. Почему игры стали недоступны для русскоязычных игроков? А последний год, наверное, у многих была подобная ситуация. Когда сидишь себе спокойно, ждёшь ожидаемую тобой игру, и вот-вот наступает день выхода. Заходишь в Steam, чтобы её купить, а там...

Давно хотел поднять данную тему, но всё как-то было лень. Да и честно думал, что многие понимают, откуда ноги растут и почему у многих такая проблема. Но всё равно я так подумал, что всё-таки стоит данный вопрос поднять, эту тему обсудить, тем более причина есть.

Ожидание и разочарование

Недавно вышла новая игра по вселенной Звёздных войн. Я очень сильно ждал эту игру. Мне понравилась первая часть, и я хотел поиграть в продолжение. Тем более там обещали гораздо всё лучше, ну и новее, и так далее. Но буквально неделю назад, или может чуть больше, я зашёл в Steam, чтобы чекнуть какие-то на неё цены.

Во-первых, я офигел от цены. Игра стоит около 7000 рублей. Охренеть, как это много.

Во-вторых, это очередная игра, в которой нет русского языка. И не только озвучки — в принципе нет локализации, даже субтитров.

Вспоминая старые проблемы

Я понимаю, многие привыкли к тому, что нет русской озвучки во многих играх. Например, в той же GTA ни в одной игре не было официальной русской озвучки. Что доставляло довольно-таки большие неудобства при прохождении. Какие, вы меня спросите? Например, сложность понимания сюжета.

Допустим, вы играете в GTA V, и вы куда-либо там едете по сюжетной миссии. И пока вы едете, происходит сюжетный диалог между персонажами. Для понимания сюжета и вашей цели вам стоит эти диалоги читать, в них вникнуть, чтобы понять, что происходит. Но, с другой стороны, ты как бы едешь на машине по дороге, по трассе в этой игре, и тебе нужно ещё за дорогой следить. И ты не можешь одновременно делать и то, и это. Ты либо выпускаешь геймплей и куда-нибудь врезаешься, либо упускаешь огромную часть диалогов, включая какой-то важный сюжетный момент. Меня всегда это бесило. Причём причина отсутствия русской озвучки в играх всегда разная. Например, те же Rockstar всегда оправдывались тем, что неоригинальная озвучка лишает погружения. Теряется весь жаргон, смысл, который мы вкладывали в этих персонажей. У меня вопрос: я и так не знаю английский язык. Я и так не пойму все оригинальные шутки, жаргон, не вникну в смысл персонажей, потому что я просто не понимаю, о чём они говорят. Русская озвучка никак бы хуже не сделала. Она только лучше повлияла бы на восприятие мною сюжета. И сразу шлю нафиг тех, кто будет писать: «Ну вот тебе смысл выучить английский язык, отличная же мотивация!».

Почему изучение языка — не выход?

Чтобы идеально понимать их речь, мне нужно учить английский язык лет пять минимум, чтобы выучить нормально. Чтобы я мог их понимать. И ещё потом прожить несколько лет среди них, чтобы понимать их разговорный язык. Возьмите любого иностранца, не только англоговорящего. Китайца, японца — да кого угодно, кто говорит на другом языке. Выучив их фразы по учебнику, вы будете говорить: «London is the capital of Great Britain». Но в обычном разговоре вы их не поймёте. У них свои сокращения, жаргонизмы. Выучив базовый английский, даже на профессиональном уровне, с большой вероятностью вы всё равно не поймёте всех тонкостей, скрытого смысла шуток, потому что вы не часть их культуры.

Что происходит сейчас?

Ну ладно, хрен с этой русской озвучкой, окей. Всегда же есть субтитры, которые можно почитать. Ах да, теперь ещё и их в большинстве игр нет. Я понимаю, откуда в этой ситуации растут ноги. Почему игры стали реже локализовывать на русский язык. Что происходит в мире, думаю, все прекрасно знают. Из-за ухудшения экономических отношений между Россией и другими странами переводить деньги за озвучку или текстовые переводы стало проблемой.

Некоторые надеются на любительские переводы. Но у таких решений есть свои минусы:

  1. Время. Переводы приходится долго ждать.
  2. Качество. Даже лучшие фанатские переводы могут искажать смысл.
  3. Консоли. Владельцы Xbox и PlayStation не могут установить любительские модификации.

Компании против игроков?

И это, понимаете, проблема не в компаниях. Проблема в людях, которые так воспринимают: «Это плохой Запад, который запрещает нам игры». Ребят, подумайте ещё раз, откуда растут ноги. Я дал нормальный намёк. Но у меня в голове всё равно происходит противоречие. С одной стороны, я понимаю западные компании, на которые давит общество. Они прогибаются под всё подряд: под ЛГБТ, под BLM и так далее. С другой стороны, я понимаю наших ребят. Какой-нибудь Владимир из глубинки, который сидит и думает:

«Почему я не могу нормально купить игру? Мне вообще плевать на политику, я люблю всех людей и хочу, чтобы все жили в мире. Но я не могу купить любимую игру».

Итог

Короче, ребята, я не знаю. Честно. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Пока что игры действительно становятся «не для русских». Потому что нормально купить игру, с комфортом поиграть сейчас нельзя. И с покупкой, и с локализацией — ужас, просто ужас.

Всем спасибо за прочтение моего блога, всем пока!

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