"Бонусная" линейка CPU от Intel обойдет пользователей материнских плат ASRock стороной

ASRock подтвердила, что ее материнские платы с сокетом LGA 1700 не получат обновления BIOS, которое обеспечит запуск на них процессоров семейства Bartlett Lake-S. Таким образом, несмотря на механическую совместимость с существующей платформой, пользователи не смогут проапгрейдиться на грядущие "новинки" от Intel.

Немного странно слышать подобное от ASRock, поскольку данный вендор является, пожалуй, наиболее расположенным к применению различных хаков и уловок для активации скрытых возможностей железа. Из недавних примеров: это выпуск B660 / B760 PG Riptide с внешним тактовым генератором для разгона заблокированных Alder Lake-S, а ранее определенные материнские платы от ASRock позволяли без проблем разлочивать дополнительные ядра Athlon и Phenom.

В качестве оправдания именитый бренд указывает на тот факт, что Bartlett Lake-S относятся к промышленным и встраиваемым решениям и не ориентированы на применение в пользовательских ПК. В результате ASRock не намерена тестировать новую серию процессоров на своих материнских платах с сокетом LGA 1700 и не станет указывать её в списках поддерживаемых CPU.

По итогу получается, что даже топовые платы ASRock с чипсетом Z790 не будут совместимы с Bartlett Lake-S на уровне микрокода. А значит противники E-ядер, которые приобретали данные платы с расчетом в будущем перейти на 6-гигагерцовый Core 9 с 12 P-ядрами и 24 потоками, оказались в пролете.

Пока неизвестно, является ли этот шаг ASRock прихотью конкретного вендора, а не вектором, по которому направятся остальные производители. Но теперь ясно, что Bartlett Lake на LGA 1700 не равно автоматически Bartlett Lake на ПК.